بصور على البحر.. فهرية أفجان تبرز جمالها بإطلالة شتوية ناعمة

حرصت الممثلة التركية فهرية أفجان مشاركة متابعيها مجموعة من الصور على البحر، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة شتوية ساحرة، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر التعليقات.
ارتدت فهرية أفجان بلوفر من الصوف باللون الأخضر وعليه بنطال باللون الأخضر، اختارت عليهم بالطو طويل باللون الأسود المقلم بأكمام طويلة، فيما اختارت بوت طويل باللون البني، وهو ما أبرز من رقتها بشكل كبير.
وقامت فهرية أفجان بلم شعرها من الوراء بعمله كحكة بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الكمشير الفاتح كأحمر شفاه، مع الآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون الأسود.
ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت باختيار نظارة شمسية باللون الأسود لتبرز من جمال إطلالتها.
ولدت الممثلة التركية فخرية أفجان، والتي من أصل ألماني في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا.
ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الإجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها.
وصورت أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.
وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، كما شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.
وكذلك اشتهرت فهرية أفجان بمسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.
وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..