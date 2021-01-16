نشرة الصحة والمرأة.. 12 فائدة لتناول عصير الطماطم على الريق.. سعر خرافي لـ فستان درة في عيد ميلادها

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:









لا تقتصر فوائد عصير الطماطم على الريق على الصحة فقط، وإنما له العديد من الفوائد الجمالية أيضا، نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات ، ومن أهمها فيتامين A وفيتامين K وفيتامين B المركب والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.







تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة درة برفقة زوجها ومجموعة من نجوم ونجمات الفن، وذلك خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ 41.







بالرغم من الرائحة القوية للجاز، إلا أنها عنصر أساسي في عدد من وصفات وطرق العناية بالشعر، حيث ينصح خبراء العناية بالشعر بـ طريقة استخدام الجاز للشعر من قبل الفتيات والنساء الصغيرات مع الجلوس في مكان جيد التهوية عند تطبيق إحدى وصفات الجاز على الشعر.







يصادف 16 يناير عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز والتي أتمت اليوم عامها الـ 41، وعلى الرغم من تخطيها حاجز الأربعين عاما إلا أنها لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولا تزال تحافظ على رونقها وجمالها أيضا.







قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية، إن مصر أول دولة فى العالم تطلق مبادرة لمتابعة حالات العزل المنزلي لـ مرضى كورونا تحت شعار "100 مليون صحة"، لافتا إلى أنها مبادرة غير مسبوقة فى أى دولة في العالم، وأداء وزارة الصحة المصرية حضارى ومتقدم، ويرتقى بمنظومة الصحة المصرية خطوات متقدمة مقارنة بدول غربية ترزح تحت براثن كورونا.





