الزراعة: محصول البنجر استصلاحى ويتحمل ملوحة المياه والتربة

قال الدكتور مصطفى عبد الجواد ، رئيس مجلس المحاصيل السكرية ب وزارة الزراعة ، إن محصول البنجر يعد محصول استصلاحى كما أنه يجود فى الأراضى الصحراوية الضعيفة ويتحمل الملوحة سواء للمياه أو للتربة .





وأضاف "عبد الجواد " ، خلال لقائه عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن متوسط محصول البنجر فى مصر 20 طن ، لافتأ أن محصوله فى الأراضى الجدية 30 طن ويتم الحصول منه على أعلى نسبة سكر.





وأشار إلى أن شركات السكر تتهافت على محصول بنجر السكر فى مشروع المليون ونصف فدان ، لافتأ إلى هناك مصنع سكر بالقرب من مشروع المليون ونصف فدان يعمل بطاقة 900 ألف طن سكر فى العام.





ولفت إلى أن هناك دراسات أولية لإنشاء مصنع بنجر فى منطقة توشكى وشرق العوينات مؤكدأ أن زراعة محصول البنجر من المحاصيل المربحة والممتازة للمزارع ووزارة الزراعة.





وتابع ، رئيس مجلس المحاصيل السكرية ب وزارة الزراعة ، أنه فى عام 2019 تم زيادة زراعة محصول البنجر لعدد 3000 آلاف فدان ، ومحصول القمح فى حوالى 2000 فدان ، منوهأ إلى ان عام 2020 شهد تم زيادة زراعة البنجر بنسبة 50% ووصوله 4500 فدان من البنجر.



