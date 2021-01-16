ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعة: محصول البنجر استصلاحى ويتحمل ملوحة المياه والتربة

السبت 16/يناير/2021 - 10:28 ص
البنجر
البنجر
Advertisements
شيرين عادل
قال  الدكتور مصطفى عبد الجواد ، رئيس مجلس المحاصيل السكرية ب وزارة الزراعة    ، إن محصول البنجر يعد محصول استصلاحى كما أنه يجود فى الأراضى الصحراوية الضعيفة ويتحمل الملوحة سواء للمياه أو للتربة . 

وأضاف "عبد الجواد " ، خلال لقائه عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن متوسط محصول البنجر فى مصر 20 طن ، لافتأ أن محصوله فى الأراضى الجدية 30 طن ويتم الحصول منه على أعلى نسبة سكر. 

وأشار إلى أن شركات السكر تتهافت على محصول بنجر السكر فى مشروع المليون ونصف فدان  ، لافتأ إلى هناك مصنع سكر بالقرب من مشروع المليون ونصف فدان يعمل بطاقة 900 ألف طن سكر فى العام. 

ولفت إلى أن هناك دراسات أولية لإنشاء مصنع  بنجر فى منطقة توشكى وشرق العوينات مؤكدأ أن زراعة محصول البنجر من المحاصيل المربحة والممتازة للمزارع ووزارة الزراعة.

وتابع ، رئيس مجلس المحاصيل السكرية ب وزارة الزراعة  ، أنه فى عام 2019 تم زيادة زراعة محصول البنجر لعدد 3000 آلاف فدان  ، ومحصول القمح فى حوالى 2000 فدان ، منوهأ إلى ان عام 2020 شهد  تم زيادة زراعة البنجر بنسبة 50% ووصوله 4500 فدان من البنجر. 

وأوضح أن ملوحة الأراضى فى مشروع المليون ونصف فدان 3 آلاف جزء من المليون ورغم ذلك  إجمالى الانتاج من محصول بنجر السكر حتى الآن 30 طن  ، منوهأ بوجود دراسات علمية على كافة الأصناف العالمية من محصول البنجر لإثبات فعاليتها لمدة 3 سنوات ثم تسجل وتوزع على المزارعين . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السلع التموينية تتعاقد على 16 ألف طن زيت خام إنتاج محلي

لدعم الإنتاج المحلي.. التموين تتعاقد على شراء 16 ألف طن زيت صويا خام

الري المستمر.. ننشر أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعي بنجر السكر

الدلتا للسكر: تستعد لاستقبال محصول البنجر من المزارعين

المصيلحي: مصر قادرة على التواجد في سوق السكر العالمية.. ونستهدف الاكتفاء الذاتي

3 محاصيل.. خطوات حفر الآبار واستصلاح الأراضى بمشروع المليون فدان

ترشيحاتنا

تريند الفن على جوجل.. تفاصيل القبض على إنجي خوري.. العمر الحقيقي لـ شيماء سيف.. سخرية سمير صبري

رسميا.. الكاف يحدد موعد السوبر الأفريقي 2021

قبل عيد الغطاس.. وصفات شهية ومتنوعة لـ طريقة عمل القلقاس

مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد مقدونيا والقناة الناقلة

كيف يرفع الله البلاء ؟.. 16 كلمة في الصباح تنجيك من أشد المصائب والكروب

أول استجواب برلماني عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة