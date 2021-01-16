ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل لفائف اللبنة

السبت 16/يناير/2021 - 11:31 ص
طريقة عمل لفائف اللبنة
طريقة عمل لفائف اللبنة
Advertisements
آية التيجي
تسعى العديد من ربات البيوت إلى إعداد إفطار صحي وغير مكلف،بعيدا عن أفكار وجبة الإفطار التقليدية.

ونقدم لك طريقة عمل لفائف خبز التوست الأسمر أو الأبيض الذي تفضليه، وسوف تنال هذه الوجبة أطفالك و عائلتك بأكملها لأنها صحية ولذيذة، وفيما يلي طريقة عمل لفائف اللبنة بالتفصيل..

وقت التحضير: ٧ دقيقة
وقت الطبخ: ٨ دقيقة
تكفي لـ: 4

وقال الشيف سنان بطرس على صفحته الرسمية، إنه عليك تجربة طريقة عمل لفائف اللبنة التي لا تستغرق الكثير من الوقت في تحضيرها ، بالإضافة إلى أنها فطور مميزة وصحي للعائلة والأطفال؛ حيث انها من الوصفات السهلة واللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار.

طريقة عمل لفائف اللبنة 

مقادير طريقة عمل لفائف اللبنة

8 شرائح خبز
½ كوب من اللبنة
24 حبة من الزيتون المحشي
ملعقتين نعناع مفروم

طريقة عمل لفائف اللبنة

1- اخلطي اللبنة مع النعناع

2- افردي الشرائح بالصينية و أزيلي أطرافها.

3- اقسمي كل شريحة إلى أربع مربعات متساوية.

4- اقطعي قطعة من طرف واحد على شكل دائري ولفيها كالبوق وثبتي الأطراف بالحشو.

5- املئي الأبواق بجبنة اللبنة وضعي في وسط كل منها حبة من الزيتون وقدميها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل بيتزا كونو في المنزل

طريقة عمل الحمام المحشي خطوة بخطوة

أفضل طريقة لعمل التبولة سهلة وسريعة

الفطور بـ"المغرفة".. ممثل سعودي يثير الجدل على تويتر

رول التوست.. أسرع عشاء لسد جوع الشتاء

وجبة إفطار صحية لوزن مثالي بـ وصفات متنوعة

ترشيحاتنا

وزير أفريقي يتعرض لموقف محرج في مطار القاهرة أثناء سفره| لهذا السبب

بعد إلغاء التفاوض مع فريق سانت إتيان.. مصطفى محمد يشعل السوشيال ميديا بـ تغريدة

يمنحها حق الطلاق.. حكم كذب الزوج على زوجته في الراتب والوظيفة

أول استجواب برلماني عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

إثيوبيا تكشف حقيقة نشوب حرب مع السودان

الحقني يا بابا.. حكاية سائق توك توك هتك عرض طفل 9 سنوات في الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة