بأسهل الخطوات.. طريقة عمل لفائف اللبنة

تسعى العديد من ربات البيوت إلى إعداد إفطار صحي وغير مكلف،بعيدا عن أفكار وجبة الإفطار التقليدية.
ونقدم لك طريقة عمل لفائف خبز التوست الأسمر أو الأبيض الذي تفضليه، وسوف تنال هذه الوجبة أطفالك و عائلتك بأكملها لأنها صحية ولذيذة، وفيما يلي طريقة عمل لفائف اللبنة بالتفصيل..
وقت التحضير: ٧ دقيقة
وقت الطبخ: ٨ دقيقة
تكفي لـ: 4
وقال الشيف سنان بطرس على صفحته الرسمية، إنه عليك تجربة طريقة عمل لفائف اللبنة التي لا تستغرق الكثير من الوقت في تحضيرها ، بالإضافة إلى أنها فطور مميزة وصحي للعائلة والأطفال؛ حيث انها من الوصفات السهلة واللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار.
طريقة عمل لفائف اللبنة
مقادير طريقة عمل لفائف اللبنة
8 شرائح خبز
½ كوب من اللبنة
24 حبة من الزيتون المحشي
ملعقتين نعناع مفروم
طريقة عمل لفائف اللبنة
1- اخلطي اللبنة مع النعناع
2- افردي الشرائح بالصينية و أزيلي أطرافها.
3- اقسمي كل شريحة إلى أربع مربعات متساوية.
4- اقطعي قطعة من طرف واحد على شكل دائري ولفيها كالبوق وثبتي الأطراف بالحشو.
5- املئي الأبواق بجبنة اللبنة وضعي في وسط كل منها حبة من الزيتون وقدميها.