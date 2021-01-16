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محافظات

زراعة القليوبية: 250 مليون لتمويل مشروع البتلو

السبت 16/يناير/2021 - 10:31 ص
مشروع البتلو
مشروع البتلو
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إبراهيم الهوارى
أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة  الزراعة بمحافظة القليوبية أن مشروع البتلو تم تمويله بقيمة 250 مليون و722 الف جنيه وذلك فى اطار سياسة الدولة بهدف تشجيع صغار المزارعين على تربية البتلو.


وقال وكيل وزارة الزراعة أن بلغ عدد المستفيدين من مشروع البتلو بالمحافظة 1850 مربى، باجمالى 13200 رأس (أبقار- جاموس)، بالإضافة إلى وجود 181 مزرعة إنتاج حيوانى تسمين وألبان على مستوى المحافظة.

واشار الى أنه يتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعى المصرى بالمحافظة حيث يستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منها ، مضيفا أن خطوات الحصول على قرض مشروع البتلو تبدأ بتقديم طلب إلى البنك الزراعى المصري التابع له.

وتقوم لجنة مكونة من "مهندس إنتاج حيوانى وعضو من البنك الزراعي وعضو من الطب البيطرى" بعمل المعاينة للتحقق من صلاحية الحظيرة وموقع المشروع.

من جانبه أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وقال المحافظ إنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 11 طلب تصالح على مخالفات البناء ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين 220837 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و239 مليون 647 ألف جنيه.

وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة وقليوب للمرور على عدد من المشروعات ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والالتقاء بالمواطنين وحل مشاكلهم ميدانيًا بحضور المسئولين. 

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي حيث أكد المحافظ أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل  حوالى 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة في بعض أجزائه من  45ـ 50م2.
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