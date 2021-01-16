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رياضة

مصر VS مقدونيا.. تعرف على مباريات اليوم الرابع في مونديال اليد

السبت 16/يناير/2021 - 10:39 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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القسم الرياضي
تواصل بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في القاهرة،  مبارياتها لليوم الرابع على التوالى وسط منافسات قوية واثارة بين جميع المنتخبات المشاركة .

وانطلقت بطولة العالم لكرة اليد فى نسختها السابعة والعشرين مساء الاربعاء الماضى ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة 32 منتخبا .

وتقام اليوم 8 مباريات فى بعض المجموعات الثمانية وهى :

- بيلاروسيا × كوريا الجنوبية، 4:30 مساء، بصالة برج العرب.

- النمسا × فرنسا، 7 مساء، صالة 6 أكتوبر.

- المغرب × البرتغال، 7 مساء، العاصمة الإدارية.

- مصر × مقدونيا، 7 مساء، إستاد القاهرة.

- روسيا × سلوفينيا - 7 مساء، برج العرب.

- تشيلي × السويد، 9:30 مساءً، بصالة إستاد القاهرة.

- الجزائر × أيسلندا، 9:30 بصالة العاصمة الإدارية.

- سويسرا × النرويج، 9:30 مساء، 6 أكتوبر.

وتقام البطولة على 4 صالات هي العاصمة الإدارية الجديدة و السادس من أكتوبر وبرج العرب، وإستاد القاهرة.
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