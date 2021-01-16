الجارحى: القطار الكهربائي يساعد على تقليل زمن الرحلة وسرعة حركة التجارة

قالت الدكتورة أية الجارحى، رئيس قسم إدارة اللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن القطار الكهربائى من أهم انجازات الدولة المصرية، منوها إلى أنه سيقوم بالربط بين محافظات مصر، حيث أنه تم الإتفاق من قبل الدولة مع شركة سيمنز الألمانية، على تنفيذ القطار بأطوال 1000 كم على مستوى الجمهورية، وستكون بداية تنفيذه من خلال الخط الرابط بين العين السخنة والعلمين مرورا بالعاصمة الادارية.





وأضافت "رئيس قسم إدارة الوجستيات بالأكاديمية العربية"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دي إم سي"، أنه يوجد مراحل أخرى لهذا القطار، حيث من المتوقع وفقا المخطط الزمنى أن يتم فتح أول تجربة تشغيل للقطار السريع الذى يربط بين العين السخنة والعلمين خلال 24 شهر.





وأشارت"الجارحى"، إلى أن القطار سوف يسلك طريقه من العين السخنة إلى العلمين حوالى 460 كم خلال 4 ساعات ونصف، إذا سار بسرعة 100 م، ولكن الدولة تخطط إلى أن يسير القطار بسرعة 250 كم/ساعة وبالتالي سيقطع تلك المسافة في ساعتين، موضحة أن القطار سوف يساعد فى نقل الركاب والبضائع، إضافة إلى أن هذا القطار يكون بعيدا عن تقاطعات الطرق والاختناقات المرورية.





ونوهت إلى أن مسار القطار سيكون فوق الأرض ويشمل المشروع 15 محطة، مشيرة إلى أن لم يحدد بعد الخطوط الأخرى التى يسير عليها هذا القطار، ولكن من المؤكد أن هذا القطار سوف يكمل جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أن الدولة بدأت بهذا الخط للربط بين ساحل البحر المتوسط بالبحر الأحمر.





وتابعت، أن هذا القطار سوف يساعد على ربط موانى، سواحل لوجيستية، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، موضحا أنه سوف يساعد فى تنمية أراضى قناة السويس و زيادة معدلات التجارة مع سرعة حركة التجارة بتقليل زمن الرحلة.