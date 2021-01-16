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أخبار العالم

روسيا تسجل 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 16/يناير/2021 - 10:39 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الصحة الروسية، اليوم السبت، تسجيل 24 ألفا و92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و590 حالة وفاة. 

ومن ناحية أخرى، قررت بريطانيا إغلاق جميع ممرات السفر اعتبارا من الإثنين لحماية البلاد من انتشار سلالة جديدة غير معرفة من فيروس كورونا. وبذلك تكون المملكة المتحدة في عزلة حقيقية عن جيرانها الأوروبيين والعالم.

وأكدت عالمة بريطانية بارزة، اليوم، أن أحد المتغيرات البرازيلية لفيروس كورونا الذي يخشى أن يعيد إصابة الناجين موجودة بالفعل في المملكة المتحدة منذ فترة .

وقالت البروفيسور ويندي باركلي ، رئيس وحدة الأبحاث الجديدة التي تقودها الحكومة لدراسة طفرات فيروس كورونا ، إن السلالة المتواجدة بالبرازيل ربما تم إدخالها إلى المملكة المتحدة منذ بعض الوقت ، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

كشفت عالمة الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن عن وجود نوعين مختلفين من المتغيرات فيروس كورونا البرازيلية ، وأن نوعًا واحدًا فقط رصد في بريطانيا.

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