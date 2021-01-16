صحف السعودية اليوم: غياب الطعام يحمل العراقيين للقتل.. وعاطفة الأمومة تقود سيدة للتعرف على ابنتها.. وبايدن يتعهد بتوفير مراكز لقاحات في كل أمريكا.. وفيسبوك يعلن حظر الإعلان عن تنظيم فعاليات في واشنطن

حفل زفاف يقود أما للقاء ابنتها بعد غياب 20 عاما

ضبط مصنع خمور داخل سكن العمال يديره هندي

سرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات بمنطقة حائل

فرض عقوبات على منظمة الصناعات البحرية الإيرانية









أبرزت الصحف السعودية اليوم، السبت، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





فمحليا، أبرزت صحيفة "سبق" خبر اللقاء الذي جمع الأم مع ابنتها بعد غياب دام 20 عاما، حيث أشارت الصحيفة إلى إحساس أم سعودية، فقدت ابنتها بعد ولادتها بأيام قليلة، قادها إلى أن تتوصل إليها بالصدفة البحتة بعد 20 عامًا، خاضت خلالها رحلة قضائية طويلة، تخللها خلاف مع طرف آخر، ومواقف مثيرة، وإجراء تحليل الـ"دي إن إيه"، الذي على الرغم من أنه أثبت عدم نسب الابنة إليها، إلا أن عاطفة الأمومة زادتها إصرارًا على مواصلة معركتها، إلى أن أثبتت للجميع صدق إحساسها.









فيما سلطت صحيفة "الوئام" الضوء على خبر نجاح الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر متمثلة في الفرق الميدانية بدوريات الأمن من ضبط مصنع خمور داخل سكن العمال بالمحافظة يديره وافد من الجنسية الهندية، حيث عثرت الفرق الميدانية داخل سكن للعمال على 6 براميل و18 قارورة مملوءة بالخمر المصنع، وعثرت كذلك على أدوات التصنيع.









كما تم القبض على الوافد الهندي الذي يدير المصنع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.









وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى إعلان وزير الإسكان ماجد الحقيل تجاوز برنامج "سكني" مستهدفاته للعام الماضي 2020 بخدمة 390.819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها البرنامج، محققًا بذلك زيادة عن المستهدف بنحو 30% بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.









وأوضح الحقيل أن 138.317 أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة خلال 2020، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1 مليون أسرة سعودية.









فيما لفتت صحيفة "المواطن" إلى قيام شرطة منطقة حائل القبض على مقيمين قاما بسرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات في المنطقة بحسب ماصَرّح به المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، والذي أكد أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، وآخر من الجنسية الأفغانية، في العقدين الخامس والسادس من العمر، أثناء محاولتهما سرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات بالمنطقة، وتم ضبط المركبة المستخدمة، التي تحمل لوحات مسروقة من مركبة أخرى، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.









ونوهت صحيفة "الوطن" إلى توجيه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بالتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة" الجوهرة"، والحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراة الاتحاد وأبها ومباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكُلّف مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة برئاسة فريق التحقيق الذي سيباشر مهامه بصورة عاجلة، ويرفع تقريره بهذا الشأن خلال 48 ساعة، على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بذلك.









ووجه الفيصل بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المكلفة بصيانة المدينة الرياضية حسب ما يقتضيه النظام.









عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "عكاظ" بأن أرجأت شركة «واتساب» تعديل شروط خدمة التطبيق عقب احتجاجات واسعة من المستخدمين ونزوح الكثير منهم إلى تطبيقات محادثة بديلة. وأكدت الشركة التابعة لفيسبوك أنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير القادم.









وأشارت إلى أنها ستبذل جهدا أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن سياسة الخصوصية والأمن الجديدة، موضحة أن التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول طريقة جمع البيانات واستخدامها، وشددت على أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع فيسبوك.









وأشارت صحيفة "سبق" إلى تعرّض مطعم في أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق، الجمعة، لوابل من الرصاص نتيجة شجار بين أشخاص غاضبين على نفاد الطعام، وفقًا لمصدر أمني.









وقال شهود عيان لوكالة "شفق نيوز": "إن 3 أشخاص قصدوا صباح الجمعة مطعمًا قرب قلعة أربيل الأثرية، والمختص بتقديم أكلة "الباجة" العراقية، إلا أن العاملين أخبروهم بنفاد تلك الوجبة".









وحسب صحيفة "الفرات نيوز": "الباجة" هي أكلة عراقية تقليدية مكونة









وأشارت صحيفة "تواصل" إلى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على منظمة الصناعات البحرية الإيرانية، ومنظمة الصناعات الجوية، ومنظمة الصناعات الجوية الإيرانية، لمشاركتها في أنشطة تسهم بشكل جوهري في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية من إيران وإليها، للاستخدام في إيران أو لصالحها.









وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "إن هذه الكيانات تقوم بتصنيع معدات عسكرية فتاكة للجيش الإيراني، بما في ذلك فيلق الحرس الثوري الإسلامي"، مشيرةً إلى أن هذه المعدات العسكرية التي تشمل زوارق هجومية وصواريخ وطائرات دون طيار توفر وسيلة للنظام الإيراني لتنفيذ حملته الإرهابية العالمية.









وأضاف البيان: "يشكّل انتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية تهديدًا مستمرًا للأمن الإقليمي والدولي كما يتضح من استمرار الدعم العسكري الإيراني وعمليات نقل الأسلحة المؤكدة التي تغذي الصراع المستمر في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأماكن أخرى".









ودعت الخارجية الأمريكية جميع الدول إلى حظر بيع أو توريد أو نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى إيران أو منها، مؤكدةً أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه بشكل جذري.









دوليا، اهتمت صحيفة "المناطق" بخبر إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان غلق 9 قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا.









وكتب الوزير على "تويتر": "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني".









وأضاف: "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".









كما ذكرت صحيفة "سبق" أن حديث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن التنسيق مع حكام الولايات لتوزيع اللقاحات على الفئات الأكثر أولوية، مشيرًا إلى أن اللقاح سيصبح متاحًا وسيصل للأشخاص الذين يحتاجونه.









وأضاف بايدن: "السياسات التي سنتبعها ستستغرق وقتًا حتى تؤتي ثمارها عندما يتعلق الأمر بأعداد الإصابات بفيروس كورونا"، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة شتاء صعبا نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا.









وأكد بايدن أنه سيسعى في الشهر الأول من ولايته ليكون هناك 100 ألف مركز لمنح اللقاحات لمئات الأميركيين، وأن الحرس الوطني سيكون له دور في توزيع اللقاحات، كما سنشارك الصيدليات في عملية إعطاء اللقاحات للأمريكيين.









وأوضحت صحيفة "المناطق" أن موقع فيسبوك سيقوم بحظر كل الإعلانات عن تنظيم فعاليات في واشنطن العاصمة بالقرب من مبنى الكونجرس والبيت الأبيض خلال يوم تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.









يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة تقوم بها السلطات الأمريكية لتأمين حفل التنصيب، فيما تخشى السلطات من تكرار سيناريو اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير من قبل متظاهرين مناصرين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ظهور دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم تنصيب بايدن بحسب موقع "الحرة".









وطالب مسئولو الدفاع في واشنطن حكام الولايات بإرسال مزيد من قوات الحرس الوطني لتأمين العاصمة أثناء التنصيب، ومن المتوقع أن تجري بعض فعاليات التنصيب بشكل افتراضي نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.









وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن مراجعة صارمة لكل الاحتياطات الأمنية بعد اقتحام مبنى الكابيتول.









وقالت بيلوسي للصحفيين، الجمعة، إن المراجعة يجب أن يقودها الجنرال المتقاعد راسل أونوريه.



