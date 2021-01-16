واقعة تنمر السبب في كتابتها.. مؤلف "ثلاثة رابعهم كلبهم": الرواية واقعية خيالية في آن واحد

قال المؤلف والروائي هشام شعبان، مؤلف رواية "ثلاثة رابعهم كلبهم"، إن الرواية واقعية وخيالية في آن واحد، وأن واقعة تنمر حقيقية لصاحب بشرة سمراء كانت الدافع في كتابتي للرواية، ومن هنا جاءته الفكرة في انه يكتب رواية تدور حول مجموعة من الافراد المختلفين في العرق واللون والدين والجنس، وعلى وجه الخصوص فإنه يتحدث عن الأقليات عن مجموعة من النماذج الذي تعيش في المجتمع المصري.





وتابع هشام شعبان، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن احداث الرواية واقعية، وتبث بعض القيم والأفكار خلال تلك الاحداث، لافتا الي انه اتبع أسلوب الاقتباس من التاريخ تبذات، ومن القيم التي تحث عليها الرواية بشكل واضح وصريح هو مفهوم الوحدة الوطنية.





وأوضح انه جاري الاتفاق مع دار نشر حاليا لطباعة الرواية وتوزيعها، وانه جاري توقيع العقد خلال هذا الاسبوع، منوها انه في حالة تأجيل معرض الكتاب الي شهر 5 او 6 من الممكن ان تكون الرواية احدى المشاركات في المعرض هذا العام، مشيرا الي أن الفوز بجائزة إحسان عبد القدوس شرف كبير لي، وما يزيد من سعادتي ليس فقط الفوز بجائزة أدبية مرموقة ومهمة فحسب، بل لأنها تحمل اسم أحد الأدباء المفضلين لدي وهو الأستاذ الكبير إحسان عبد القدوس الذي أكن له ولأدباء تلك الفترة من تاريخ مصر كالأساتذة: توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس ويوسف السباعي إعجابا وإجلالا كبيرين".





وعن روايته "ثلاثة ورابعهم كلبهم"، يقول هشام شعبان: "تدور الرواية في الفترة من 1963 وحتى 1981، وتبدأ بهجرة رب أسرة نوبي من بلدته بعد بناء السد العالي وغرق أراضيهم، لينتقل وأسرته إلى إحدى قرى محافظة أسيوط وهناك يبدأ حياة جديدة تخبئ له الكثير من المفاجآت والانكسارات، في تلك القرية يلتقي عبد الحفيظ بكل من ميخائيل المسيحي وحسين الدرويش الصوفي، وتنشأ بين ثلاثتهم علاقة قوية، تتشابك الأحداث وتمر السنين ومعها يتبدل واقع القرية بتبدل الأوضاع السياسية والاجتماعية، أبناء عبد الحفيظ الصغار يكبرون، وتكبر معهم مآسي أبيهم وصاحبيه ميخائيل وحسين، حتى تكون النهاية".



