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محافظات

لمواجهة كورونا.. فض سوق الحمام ومنع تجمعات المواطنين غرب الإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 11:18 ص
فض سوق الحمام
فض سوق الحمام
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أحمد بسيوني

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، حملة مكبرة لفض الأسواق وإزالة الإشغالات، وذلك في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت شعبان، إن إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي نفذت حملة بمنطقة سوق الحمام تم فيها إزالة ورفع كافة الاشغالات التي تشغل حرم الطريق العام و تم متابعه الالتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازيه وارتداء الكمامات وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

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وشددت شعبان خلال الحملة على نشر الوعي بين المواطنين بأهمية اتباع الارشادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت عن فض سوق قرية الحمام، وإزالة جميع الإشغالات.

وشددت علي اهميه تطبيق الاجراءات الاحترازية وانه لا تهاون في مواجهة اي مخالفات او اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وان الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية وأماكن التجمعات، استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لتحجيم انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة.

كما يأتي تفعيلًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشان الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذًا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع  اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وتعليمات محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف.

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