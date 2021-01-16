"رفح الجديدة".. صرح عملاق يرى النور قريبا

طفرة تنموية حقيقة تشهدها محافظة شمال سيناء على كافة القطاعات ، والتي تأتي في مقدمتها مدينة رفح الجديدة التي أصبحت بمثابة الصرح العملاق الذي سيرى النور قريبا بعد أن ارتفعت نسبة الانجاز به بشكل كبير .





وتقع مدينة رفح الجديدة عند قرية الوفاق في شمال سيناء بهدف استيعاب جميع سكان مدينة رفح القديمة، حيث تبلغ مساحتها الكلية 535 فدانا ، كما يبلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في625 عمارة ، فضلا عن 400 منزل بدوي.





وتضم المراحل التنفيذية للمشروع الذي دخل مراحله النهائية ، مرحلة أولى 216 عمارة سكنية تضم 3456 وحدة و200 منزل بدوي ، كما تشمل المرحلة الثانية 410 عمارة سكنية تضم 6560 وحدة ، و200 منزل بدوي .





وأكد المهندس محمد مجدي أحد المشرفين على المشروع، أن مساحة الوحدات السكنية تبلغ 120 مترا كاملة التشطيب ، والمرافق والخدمات، حتى تكون مناسبة للمواطنين.





وأوضح أن المدينة تضم خدمات مركزية وفرعية ، ومحلات تجارية ، وحضانات ، ومدارس ، ونادي رياضي ، ونادي إجتماعي ، ومراكز ثقافية ، ومناطق ترفيهية ، وقسم شرطة ، ووحدة إطفاء ، ومنطقة صناعية ، ومقرات حكومية تخدم سكان المدينة.





وأضاف أنه تم الانتهاء من بناء وتشطيب المرحلة الأولى بالكامل ، فضلا عن وصول نسبة الانجازات بالمرحلة الثانية إلى أكثر من 80 بالمئة، مشيرا إلى أنه جاري إدخال المرافق وأعمال الرصف واللاند سكيب للمشروع.





ومن جانبه أكد المهندس محمد وهبي من أحدى الشركات العاملة في شبكات الصرف والمياه – أنه تم إنجاز 95 من مواسير الصرف بكافة العمارات السكنية، كما تم الانتهاء من تنفيذ الخط الرئيسي للصرف بنسبة 80 %.





وأوضح أن المشروع فتح العديد من فرص العمل للشباب في شمال سيناء ، حيث أن الشركة توفر له المسكن داخل المشروع، ويكون للعامل ساعة راحة خلال وقت عمله .





وأشار إلى أن متوسط راتب العامل يعتبر مرتفعا مقارنة بالمشروعات الأخرى، مشيرا إلى أنه هنا إقبالا كبيرا من الشباب للعمل بالمشروع، موضحا أن الشركة توفر كافة الرعاية الطبية لكافة العاملين ويتم تخصيص سيارة لنقل أي من العاملين إلى المستشفى في حالة تطلب الأمر ذلك.