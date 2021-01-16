تعرف على مباريات اليوم السبت 16 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، 16 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة فولهام وتشيلسي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون × وست بروميتش ألبيون | 02:30 مساءً | بي إن سبورتس 2
ليدز يونايتد × برايتون | 05:00 مساءً | بي إن سبورتس 2
وست هام يونايتد × بيرنلى | 05:00 مساءً | بي إن سبورتس 5
فولهام × تشيلسى | 07:30 مساءً | بي إن سبورتس 2
ليستر سيتى × ساوثهامبتون | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 2
الدوري الإيطالي
بولونيا × هيلاس فيرونا | 04:00 مساءً | بي إن سبورتس 4
تورينو × سبيزيا | 07:00 مساءً | بي إن سبورتس 4
سامبدوريا × أودينيزى - | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 4
أبرز مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند × ماينز - | 04:30 مساءً | بي إن سبورتس 5
أبرز مباريات الدوري الفرنسي
مارسيليا × نيم أولمبيك - | 06:00 مساءً | بي إن سبورتس 6
أنجيه × باريس سان جيرمان | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 6
مباريات كأس ملك إسبانيا
ألميريا × ديبورتيفو ألافيس | 01:00 مساءً
رايو فاليكانو × إلتشى | 01:00 مساءً
فوينلابرادا × ليفانتى | 07:00 مساءً
ليجانيس × إشبيلية | 09:00 مساءً
الدوري الإماراتي
خورفكان ضد الجزيرة - الساعة الثالثة عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية
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