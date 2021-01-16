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محافظات

مباحث مطروح تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مشنوق داخل منزله

السبت 16/يناير/2021 - 11:19 ص
المشنقة - أرشيفية
المشنقة - أرشيفية
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ايمن محمود
تكثف مباحث مطروح  برئاسة المقدم احمد ابراهيم رئيس مباحث مطروح من جهودها لكشف لغز العثور  العثور على على جثة شاب مشنوق داخل منزلة بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح.


 وتشير التحريات المبدئية ان سبب  الوفاه قيام  المجنى عليه  بشنق نفسه  دون وجود شبة جنائية  فى  القضية .

كانت مباحث مطروح قد تلقت اخطارا  بالعثور على جثة فارس.ص 32 سنة بمنطقة مينا حشيش بعلم الروم بمدينة مرسى مطروح  وبه سحجات على الرقبة، إدعاء شنق نفسه في ظروف غامضة.

وتم  تحرير محضر بالواقعة ونقل  الجثة الى مستشفي مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

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