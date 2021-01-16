ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس تحرير موقع صدى البلد يتحدث في ويبنار لـ «إعلام القاهرة» عن خطورة الأخبار المزيفة

السبت 16/يناير/2021 - 12:49 م
الكاتب الصحفي الاستاذ
الكاتب الصحفي الاستاذ أحمد صبري
Advertisements
قســــم التعليـــــم
أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة أنه من المقرر أن يتم تنظيم ويبنار حول أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة الأربعاء المقبل ٢٠ يناير في الثانية عشرة ظهرا.


ويعقد الويبنار تحت رعاية دكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبرئاسة دكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وتديره الدكتورة ليلى عبد المجيد، وإشراف الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.


يتحدث في الويبنار نخبة من قيادات الإعلام وهم : الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قنوات dmc، وخالد ميري، رئيس تحرير جريدة "الأخبار" ووكيل نقابة الصحفيين، والدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ومحمد حلمي، مدير قناة cbc extra، والدكتور محمد حبيب، رئيس تحرير قناة "الحياة"، ويوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ومقدم برنامج التاسعة بالتليفزيون.


وقالت كلية إعلام القاهرة في بيان لها: "يقام الويبنار في إطار أنشطة وكالة الدراسات العليا بالكلية، ويشارك فيه طلاب دبلوم وماجستير الاتصال السياسي بالكلية وأساتذة الكلية والباحثون".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد ميري: نقابة الصحفيين تدرس ضم صحفيي المواقع

رئيس جامعة الأزهر: من أراد التمكن في الإعلام فعليه باللغة العربية

بعد ملحق آخر العام.. أحمد موسى يشيد بـ جريدة الأخبار

خالد ميري: عام 2020 كشف عن رئيس لديه رؤية شاملة للدولة.. فيديو

خالد ميري: يجب أن يكون هناك موقف واحد عربي خليجي ضد إيران

إعلام القاهرة تنظم ويبنار حول صحافة البيانات .. غدا

ترشيحاتنا

قبل عيد الغطاس.. وصفات شهية ومتنوعة لـ طريقة عمل القلقاس

يمنحها حق الطلاق.. حكم كذب الزوج على زوجته في الراتب والوظيفة

أخبار الرياضة.. نادر شوقي يكشف حقيقة طلب الأهلي ضم زيزو.. الهلال السوداني يوضح موقفه من ضم كينو.. هيثم عرابي: صفقة حسين الشحات كلفت الأهلي 80 مليونا فقط

سعر ومواصفات أوبل استرا OPEL ASTRA 2021 بعد الزيادة الأخيرة.. صور

دولة عربية تزف بشرى بشأن رفع حظر كورونا

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق في الأيام المقبلة.. التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة