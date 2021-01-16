رئيس تحرير موقع صدى البلد يتحدث في ويبنار لـ «إعلام القاهرة» عن خطورة الأخبار المزيفة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة أنه من المقرر أن يتم تنظيم ويبنار حول أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة الأربعاء المقبل ٢٠ يناير في الثانية عشرة ظهرا.











ويعقد الويبنار تحت رعاية دكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبرئاسة دكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وتديره الدكتورة ليلى عبد المجيد، وإشراف الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.











يتحدث في الويبنار نخبة من قيادات الإعلام وهم : الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "صدى البلد "، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قنوات dmc، وخالد ميري، رئيس تحرير جريدة "الأخبار" ووكيل نقابة الصحفيين، والدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ومحمد حلمي، مدير قناة cbc extra، والدكتور محمد حبيب، رئيس تحرير قناة "الحياة"، ويوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ومقدم برنامج التاسعة بالتليفزيون.









وقالت كلية إعلام القاهرة في بيان لها: "يقام الويبنار في إطار أنشطة وكالة الدراسات العليا بالكلية، ويشارك فيه طلاب دبلوم وماجستير الاتصال السياسي بالكلية وأساتذة الكلية والباحثون".