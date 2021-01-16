لمواجهة كورونا.. حملات مكبرة لتطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والشبابية بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،بضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات (الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي)، وذلك تفعيلًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وشدد المحافظ على مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظًا على صحتهم وسلامة أسرهم.

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وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للنوادي ومراكز الشباب والإدارات الشبابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لإدارة شباب ديرب نجم ومركزي شباب ديرب نجم والجواشنة ومراكز شباب الفرايين والشعراء الكبيرة وحانوت بكفر صقر ومركز شباب الصحافة بمشتول السوق ومراكز شباب المشاعله ومنشأه رضوان ونزلة العرين بأبو كبير ، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأضاف الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بإدارتي العاشر من رمضان والإبراهيمية بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.. قامت بشن حملات تفتيشية بمركزي أبوحماد والإبراهيمية ومدينة العاشر من رمضان ، لضبط سوق اللحوم والأسماك تم خلالها تحرير 3 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ لحوم و2 محلات جزارة ، وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن مخالفة بدون ترخيص حيث يتم تقطيع دجاج ولحم مجهول المصدر وإعادة تعبئتها بعلامة تجارية أخري.

كما تم ضبط 782 كجم دجاج وأجزاء دجاج وطن و657 لحوم مجمدة ومفروم و618 كجم كبدة مخالفة ، تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و 39 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.