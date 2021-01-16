حسين لبيب: أتمنى أن يكون "مونديال اليد" خطوة نحو تنظيم مصر للأولمبياد

أكد حسين لبيب مدير النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021" لوكالة الأنباء الألمانية أن نجاح البطولة لن يتأثر بغياب الجماهير لكن الفريق المصري هو من سيتأثر بفقدان أحد أهم أسلحته في المونديال.





وأشار حسين لبيب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن الحكومة المصرية لم تتوان عن تقديم كل أوجه الدعم، منذ إعلان فوز مصر بشرف تنظيم البطولة، من أجل إخراج البطولة بالشكل اللائق حيث أدت هذه الجهود إلى تحقيق طفرة هائلة في البنية التحتية الرياضية في مصر.





وأوضح مدير بطولة العالم أن الدولة المصرية قبلت التحدي بإقامة البطولة في موعدها المحدد سلفًا رغم حالة التشكيك التي استمرت حتى قبل ساعات من انطلاق البطولة بسبب أزمة فيروس كورونا، مشددا على أن مصر اتخذت كل الاحتياطات وطبقت الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الطبية بصرامة لمنع تفشى العدوى بين الفرق الزائرة.





وأوضح لبيب أن اللجنة العليا للبطولة تضم 18 وزيرًا وتحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتيقن من أن كل الأمور تسير على النحو الأمثل.





وأشاد لبيب بالعمل الذي تم إنجازه على هامش البطولة والذي تضمن بناء ثلاث صالات جديدة على أعلى مستوى بجانب تحديث الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي لتصبح مواكبة للحدث العالمي.





وأشار مدير المونديال إلى أن صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 اكتوبر شيدت على أعلى مستوى حيث تضم مكاتب الاتحاد الدولي والافريقي والمصري بجانب فندق للاعبين وصالتي ألعاب (جيمنيزيوم).





وأعرب لبيب عن أمله في أن تكون بطولة العالم لليد خطوة على الطريق نحو أن تصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية، مؤكدًا أن بلاده قادرة على هذا التحدي وتمتلك كل المقومات اللازمة لاستضافة الأولمبياد.