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أخبار العالم

"سي إن إن": وزير الصحة الأمريكي يستقيل من منصبه على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس

السبت 16/يناير/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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ا ش ا
 ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار قدم استقالته من منصبه، على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس.

وكتب عازار - في خطاب استقالته الذي حصلت عليه (سي إن إن) بتاريخ 12 يناير الجاري - أن الأعمال والخطابات التي تلت الانتخابات، خاصة خلال الأسبوع الماضي، تهدد بتشويه إرث هذه الإدارة، وأن الهجمات على مبنى الكابيتول كانت اعتداء على ديمقراطيتنا وعلى تقاليد الانتقال السلمي للسلطة التي كانت الولايات المتحدة أول من جلبها إلى العالم.

وأضاف الوزير "نظرا إلى استمرار تفشي الوباء، والحاجة المستمرة لإيصال اللقاحات والعلاجات إلى الشعب الأمريكي، وضرورة ضمان الانتقال السلس إلى إدارة جو بايدن، فقد قررت أنه من مصلحة الأشخاص الذين نخدمهم أن أبقى في منصبي حتى نهاية ولاية" هذه الإدارة.

وناشد عازار، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بمواصلة إدانة أي شكل من أشكال العنف وبمطالبة عدم محاولة أي شخص تعطيل أعمال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في واشنطن أو أي مكان أخر، ودعم الانتقال السلمي للسلطة في 20 يناير الحالي.
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