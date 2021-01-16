حكاية قنصل الجيزة.. عاش أكثر من 30 عاما ضابطا مزيفا مع زوجته

قنصل الجيزة.. نصاب محترف برتبة عميد شرطة، محتال على المواطنين بدرجة أستاذ جامعي، ليس ذلك فقط بل أنه عاش أكثر من ثلاثين عاما مع زوجته بشخصية "الميري" الوهمية، وأنجب منها 3 أبناء، ليستيقظ الجميع على الوهم والسراب.





واقعة قد تظهر في البداية وكأنها سيناريو لأحد الأفلام السينمائية ومسلسلات الدراما الشهيرة، حين يدون المؤلف لأحد الممثلين دور النصاب الذي لا ينخدع فيه أحد حتى يسقط بجرائمه بصورة درامية في النهاية.





منذ أكثر من ثلاثين عام، حين بلغ القنصل أعوامه العشرين، جهز أوراق وشهادات جامعية مزورة، لا سيما أوراق ثبوتية، وتقدم لخطبة فتاة من أهلها وأخبرهم حينها أنه ضابط فى أحد الجهات، وتمت زيجتهم وتوالت السنوات أنجب خلالها الضابط المزور أطفالا من زوجته، وعاش وسط الأهل والجيران ضابطا.





وبمرور الأيام أخبر الجموع بأنه خرج على المعاش، وأتخذ طريقا جديدا فى النصب والاحتيال حين قام بتزوير شهادات جامعية وانتحل صفة استاذ جامعي.





تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت جريمة القنصل، وقيامه بتزوير كارنيهات بصفات منتحلة، وتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات والجامعات المصرية بقصد استعمالها وترويجها على المواطنين.





وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بمسكنه بمحافظة الجيزة وبحوزته المستندات المزيفة والأدوات المستخدمة في التزوير.





وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.