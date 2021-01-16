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ديني

تأجيل تدريبات الكادر لمعلمي الأزهر وإعلان ضوابط إجرائها

السبت 16/يناير/2021 - 11:14 ص
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
قررت الإدارة العامة للتدريب بمشيخة تأجيل تدريبات الكادر (معلم مساعد)، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم، السبت الموافق ١٦ / ١ / ٢٠٢١م.


وأعلنت الإدارة العامة للتدريب، عن عقد تدريبات المعلم المساعد في الفترة من  6 فبراير حتى 11 فبراير 2021، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


ضوابط إجراء التدريبات
1 - عدم دخول المتدرب إلى قاعة التدريب إلا بعد الاطلاع على بطاقته الشخصية وإظها رخطاب الترشيح لحضور الدورة التدريبية.
2 - عدم دخول أي متدرب بدون ارتداء الكمامة والإلتزام بالاجراءات الاحترازية الصحية.
3 - الالتزام بميعاد التدريب من الساعة 9 صباحا طوال فترة البرنامج.
4 - الالتزام بتنظيف قاعات التدريب يوميا وتطهيرها.
5 - الالتزام بالتباعد بحيث توجد مسافات بين المتدربين وبعضهم البعض حسب إرشادات وزارة الصحة.
6 - الالتزام بمقعد المتدرب طوال فترة التدريب وعدم تغييره.
7 - التنبيه على المتدربين بتسليم الملف التدريبي لمسئول الكادر عقب انتهاء التدريب، وذلك لتسجيله في فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن تكون محتويات الملف كالتالي:

محتويات الملف التدريبي
- صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من الشئون الوظيفية بالمنطقة.
- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.
- إخلاء الطرف الدال على حضور المعلم التدريب.
-  تقرير تقويم الأداء من الموجه الفني بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.
- خطاب ترشيح من شيخ المعهد.
- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة من الشئون الوظيفية بالمنطقة.
- شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية (صورة طبق الأصل).
- مفردات مرتب موضح بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.
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