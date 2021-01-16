تأجيل تدريبات الكادر لمعلمي الأزهر وإعلان ضوابط إجرائها

قررت الإدارة العامة للتدريب بمشيخة تأجيل تدريبات الكادر (معلم مساعد)، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم، السبت الموافق ١٦ / ١ / ٢٠٢١م.









وأعلنت الإدارة العامة للتدريب، عن عقد تدريبات المعلم المساعد في الفترة من 6 فبراير حتى 11 فبراير 2021، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.









ضوابط إجراء التدريبات

1 - عدم دخول المتدرب إلى قاعة التدريب إلا بعد الاطلاع على بطاقته الشخصية وإظها رخطاب الترشيح لحضور الدورة التدريبية.

2 - عدم دخول أي متدرب بدون ارتداء الكمامة والإلتزام بالاجراءات الاحترازية الصحية.

3 - الالتزام بميعاد التدريب من الساعة 9 صباحا طوال فترة البرنامج.



4 - الالتزام بتنظيف قاعات التدريب يوميا وتطهيرها.

5 - الالتزام بالتباعد بحيث توجد مسافات بين المتدربين وبعضهم البعض حسب إرشادات وزارة الصحة.

6 - الالتزام بمقعد المتدرب طوال فترة التدريب وعدم تغييره.

7 - التنبيه على المتدربين بتسليم الملف التدريبي لمسئول الكادر عقب انتهاء التدريب، وذلك لتسجيله في فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن تكون محتويات الملف كالتالي:





محتويات الملف التدريبي

- صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من الشئون الوظيفية بالمنطقة.

- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.

- إخلاء الطرف الدال على حضور المعلم التدريب.

- تقرير تقويم الأداء من الموجه الفني بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- خطاب ترشيح من شيخ المعهد.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة من الشئون الوظيفية بالمنطقة.



- شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية (صورة طبق الأصل).