رائع للغاية.. سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بتنظيم مصر لـ مونديال اليد

أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه بالتنظيم الرائع والاحترافي لكأس العالم لكرة اليد في نسخته السابعة والعشرين.











وقال روماتيه: "تابعت المباراة الأولى للمنتخب الفرنسي، معلقا آمالا كبيرة على هذه البطولة".





وأبدى السفير الفرنسي إعجابه باستاد السادس من أكتوبر، وأنه مكان رائع وكان يأمل أن تمتلئ المدرجات بالجماهير، ولكن نتيجة للظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا لم يتم السماح بذلك، ولكن التنظيم بشكل عام رائع للغاية.









وأضاف أن هذا التنظيم الرائع جاء نتيجة عمل طويل وجهود حثيثة من وزير الشباب والرياضة المصري والاتحاد المصري والدولي.









وأوضح السفير أن المنتخب الفرنسي سعيد للغاية.









واختتم كلمته بأن "اليوم ليس لدينا سوى كلمة واحدة، سنصل إلى النهائي".