حتى 1 فبراير.. دولة أوروبية تغلق المنتجعات الثلجية لهذا السبب

عرضت فضائية "الآن" تقريرا مصورا رصد ما تعانيه المنتجعات الثلجية في العديد من الدول الأوروبية خلال شتاء هذا العام من فراغ وعدم إقبال بسبب تفشي فيروس كورونا.











وأوضحت الفضائية أن منتجع غوديارو للتزلج الشهير في قلب جبال القوقاز بجورجيا يعد فارغًا بشكل غير عادي في هذا الوقت من العام، وقد تم إغلاق منتجعات التزلج الجورجية منذ مارس العام الماضي (2020) للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا، وستظل القيود سارية حتى 1 فبراير 2021، وبناءً على عدد الإصابات بفيروس كورونا ، ستعلن الحكومة لوائح جديدة.









وأشارت إلى أنه تم إلغاء الدورات التدريبية والبطولات الدولية وللحفاظ على الشكل البدني .



