ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حتى 1 فبراير.. دولة أوروبية تغلق المنتجعات الثلجية لهذا السبب

السبت 16/يناير/2021 - 11:43 ص
منتجع ثلجى
منتجع ثلجى
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "الآن" تقريرا مصورا رصد ما تعانيه المنتجعات الثلجية في العديد من الدول الأوروبية خلال شتاء هذا العام من فراغ وعدم إقبال بسبب تفشي فيروس كورونا.


وأوضحت الفضائية أن منتجع غوديارو للتزلج الشهير في قلب جبال القوقاز بجورجيا يعد فارغًا بشكل غير عادي في هذا الوقت من العام، وقد تم إغلاق منتجعات التزلج الجورجية منذ مارس العام الماضي (2020) للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا، وستظل القيود سارية حتى 1 فبراير 2021، وبناءً على عدد الإصابات بفيروس كورونا ، ستعلن الحكومة لوائح جديدة.


وأشارت إلى أنه تم إلغاء الدورات التدريبية والبطولات الدولية وللحفاظ على الشكل البدني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حملة ترامب:عضو الكونجرس دوج كولينز سيقود فريق إعادة فرز أصوات جورجيا

أفضل الأماكن للتزلج فى العالم هذا الشتاء ..صور

لعرسان 2021| القائمة الذهبية لأفضل وجهات شهر العسل في العالم.. صور

انفصل عنها بعد 5 سنوات.. تسريبات عن إهداء الرئيس الروسي بوتين شركة بـ 380 مليون دولار لزوج ابنته

فرار مئات البريطانيين من الحجر الصحي في سويسرا

تساقط الثلوج على شمال إيطاليا.. فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي يرفض التراجع عن قضايا لافتة القرن ضد الزمالك

لمواجهة كورونا.. فض سوق الحمام ومنع تجمعات المواطنين غرب الإسكندرية

الحقني يا بابا.. حكاية سائق توك توك هتك عرض طفل 9 سنوات في الجيزة

بعد انتحاله صفة ضابط 32 عاما.. تعرف على عقوبة أخطر نصاب بالجيزة

في لحظات.. شاهد ثعبان خطير يبتلع حيوانًا كبيرًا بالكامل

خذها إذا كنت تشعر بالبرد.. سر ظهور مبادرة دفء في مصر بعد انتشارها في العراق.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة