ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فايزر تتراجع.. اللقاح يصل الكويت في مواعيده

السبت 16/يناير/2021 - 11:33 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
Advertisements
محمود نوفل
سادت حالة من التوتر والقلق المجتمع الكويتي بعدما أعلنت شركة فايزر عن احتمالية إرجاء تسليم الشحنات الخاصة بفيروس كورونا المستجد عن المواعيد التي كانت قد تم تحديدها في وقت سابق.

ولكن صحيفة الراي الكويتية كان لها رأيا آخر، حينما نقلت عن مصادر صحية رفضت ذكر اسمها بأن الكويت لن تتأثر بإعلان شركة «فايزر-بيونتيك» إعادة جدولة شحنات لقاح كورونا إلى دول العالم بسبب تعديل في سياساتها التصنيعية سعيًا لضمان إنتاج أكبر في المستقبل.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن شحنات اللقاح ستصل في مواعيدها المقررة إلى الكويت حيث لن تتأثر الدولة الكويتية بالتغييرات التي أعلنتها الشركة.

وأفادت المصادر بأن الكويت من أوائل الدول التي قامت بطلب التطعيمات واللقاحات تماشيًا مع الخطط الاستباقية للتعامل مع الفيروس ومواجهة الجائحة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أين وصلت الدول العربية في سباق الحصول على لقاحات كورونا؟.. مصر من أوائل المتعاقدين على عقار فايزر.. السعودية تتفق مع عدة شركات.. والإمارات تنتظر أولى الجرعات منتصف ديسمبر..المغرب يتسلم أول مليون جرعة

صحيفة: لقاح كورونا يصل الكويت فجر الأربعاء

وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى الكويت

450 ألف جرعة.. الكويت تكشف موعد وصول الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الكويت تعلن انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا.. اليوم

وزير الصحة الكويتي يتلقى لقاح كورونا.. صورة

ترشيحاتنا

في ختام تعاملات الأسبوع.. انخفاض أسعار الذهب عالميا

يوصي به العلماء.. ارتداء الكمامة بهذه الطريقة يحمي بنسبة 90%

فيلم عن قصة حياته.. من الممثل الذي اختاره محمد صلاح لتجسيد شخصيته؟.. فيديو

في ذكرى وفاة ماجدة.. تعرف على حقيقة ديانتها اليهودية

أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة