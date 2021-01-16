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طقس اليوم.. أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 11

السبت 16/يناير/2021 - 11:44 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
عرض برنامج"صباح الخر يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، توقعات هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، والتي من المتوقع ان يشهد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى ، كمل تشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح التقرير ، ان طقس اليوم مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة  .
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد  أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم  على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد .
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.
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