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أخبار البلد

رئيس البريد ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

السبت 16/يناير/2021 - 11:55 ص
صدى البلد
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التقى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بمقر البريد في القرية الذكية، الدكتور عيسى علي بانتامى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بنيجيريا على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تم استعراض أهم وأحدث ما توصل إليه البريد المصري من تطور في منظومة الخدمات مع شرح للخدمات الجديدة التي يقدمها البريد المصري حاليا. 

واصطحب رئيس البريد، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري والوفد المرافق له في جولة تفقد خلالها متحف البريد بالقرية الذكية والذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.

وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر ونيجيريا خاصة في مجال الخدمات البريدية.. مشيرًا إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عيسى علي بانتامى وزير الاتصالات النيجيري بما توصل اليه البريد المصري من تطور خلال الفترة الحالية.. مُبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات اثرية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي، متمنيا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء، سلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور عيسى علي بانتامى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بنيجيريا درع البريد المصري.. متمنيًا للوزير النيجيري والوفد المرافق له إقامة سعيدة في بلدهم الثاني مصر.
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