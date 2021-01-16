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فيفا عن اعتزال واين روني: لن نقول وداعا ونتمنى لك مسيرة تدريبية ناجحة

السبت 16/يناير/2021 - 11:53 ص
واين رونى
واين رونى
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى،تقريرا أبرز تسليط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الضوء على اعتزال واين رونى، نجم منتخب إنجلترا السابق، بعدما أعلن قراره بإنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وقرر واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، اعتزال كرة القدم نهائيا، للتفرغ لتدريب فريق ديربي كاونتي بعقد طويل الأجل والذى كان يقوده مؤقتا كلاعب ومدرب، ليسدل الستار على مسيرة رائعة في الساحرة المستديرة.

وذكر الاتحاد الدولى لكرة القدم عبر الصفحة الرسمية على موقع تويتر:"لن نقول وداعًا...بل شكرًا إلى واين روني.. أعلن أفضل هداف فى تاريخ مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا اعتزاله اللعب رسميًا.. نتمنى أن تكون مسيرته التدريبية ناجحة أيضًا".

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن روني البالغ من العمر 35 عامًا الذى تولى منصب المدرب المؤقت منذ نوفمبر الماضي، بعد إقالة فيليب كوكو، حصل الآن على عقد لمدة عامين ونصف لتولي المنصب بشكل دائم.

ويأمل ديربي كاونتي أن يساعد التعيين في استقرار نادي التشامبيونشيب، حيث ينتظر بعض أعضاء الفريق الأول والجهاز الفني أجور شهر ديسمبر وسط استحواذ مطول بقيادة الشيخ خالد، ابن عم مالك مانشستر سيتي الشيخ منصور.

ولعب روني 120 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وسجل 53 هدفًا، وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد ، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2008،  وهو الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد ومنتخب الأسود الثلاثة.
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