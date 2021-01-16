خروج وتعافي 80 حالة من فيروس "كورونا" بمستشفى الأقصر العام

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام بخروج ٨٠ حاله تعافي و شفاء من فيروس كورونا منذ بداية موجة كورونا الثانية من تاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ وحتى الآن.





وأكد خلف أن المستشفى تقوم بأجراء عملية فرز المصابين و التي تظهر عليهم الاعراض في غرفة خاصة للعزل و بعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله الي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل و ان جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال افضل أطباء عنايه مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح أستاذ طب جامعة أسيوط وهو مشرف فني علي عنايات العزل بمحافظة الأقصر





و قدم الدكتور خلف عمر الشكر للمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر و الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر علي ما يقدموه من دعم للمستشفى و للطاقم الطبي