معمرة بريطانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 106 بعد تعافيها من كورونا مرتين

العجوز البريطانية ماري نيكولسون، التي تبلغ من العمر 106 أعوام، إلى قائمة كبار السن في العالم الذين سجلوا نماذج إيجابية وقدرة على التعافي من الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في مارس الماضي.





واحتفلت العجوز البريطانية بعيد ميلادها الـ106 بعد تاريخ حافل من الصمود في وجه حربين عالميتين وثلاثة أوبئة للإنفلونزا، وآخرها التعافى من فيروس كورونا لمرتين متتاليتين.





وثبتت إصابة ماري نيكولسون التي تعيش في دار إليزابيث كورت كير في سانت هيلين، ميرسيسايد، بفيروس كورونا عشية رأس السنة الجديدة.





وقالت إنها شعرت بصحة أفضل من أى وقت مضى، بعد التغلب على الفيروس في الوقت المناسب لعيد ميلادها، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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