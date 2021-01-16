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أخبار العالم

في ختام تعاملات الأسبوع.. انخفاض أسعار الذهب عالميا

السبت 16/يناير/2021 - 11:56 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن تراجع أسعار الذهب في نهاية تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.98%. 

وقالت الوكالة الأمريكية إن سعر أوقية الذهب بلغ 1828.8 دولار، وذلك بتراجع 18 دولارا  في آخر جلسة للأسبوع. 

ودفعت تقارير ذكرت أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، تتكلف نحو تريليوني دولار عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر وساعدت على رفع الدولار.

فيما قالت مارجريت يانج الخبيرة الاقتصادية لدى ديلي فيكس "التحفيز المالي سيعزز التعافي الاقتصادي، مما يقود إلى صعود أسعار الفائدة الحقيقية وكذلك يثير آمال تقليص من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، على الجانب الآخر، سيزيد توقعات التضخم".

وأضافت أن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية إذ أن التحفيز يؤثر عليه إيجابا وسلبا.

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