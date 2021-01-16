بعد قرارات الحكومة.. عميد علوم حلوان: شئون الطلاب مستمرة في عملها داخل الكلية

قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية التزمت بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس.





وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن شئون الطلاب فى الكلية تباشر عملها في مساعدة طلاب الكلية الذين يحتاجون إلى العون، وأن الكلية قللت أعداد العاملين داخل الكلية لمنع حدوث تكدس أو زحام ضمن إجراءات التى اتخذتها الجامعة الحفاظ على الطلاب والعاملين والتصدي ضد انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.





وأشار عميد كلية العلوم، أن الكلية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم بشكل دوري ومستمر وأن كلية العلوم لا تعاني من مشكلة فى توفير المطهرات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بإمكانهم بتحضير المطهرات وإدوات التعقيم.





وطلب الدكتور عماد أبو الدهب، من الطلاب الدارسين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء تواجدهم فى مكاتب شئون الطلاب فى الكلية.





جدير بالذكر أنه كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.





ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، و ذلك مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.