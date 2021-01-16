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أخبار البلد

وزير أفريقي يتعرض لموقف محرج في مطار القاهرة أثناء سفره| لهذا السبب

السبت 16/يناير/2021 - 12:09 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تعرض وزير الشباب والرياضة بجمهورية الرأس الأخضر، لموقف محرج بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار، وذلك بسبب شهادة تحليل PCR الخاصة بفيروس كورونا.


وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر وزير الشباب والرياضة بجمهورية الرأس الأخضر، على متن رحلة طيران لوفتهانزا الألمانية، تبين أنه لا يوجد معه نتيجة تحليل pcr الخاصة بفيروس كورونا وهي من شروط السفر بين الدول خلال فترة الوباء، فرفضت الشركة سفره وإنهاء إجراءته دون تواجد نتيجة التحليل الخاصة بالفيروس.


وتدخلت العلاقات العامة بمطار القاهرة برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة، لإنهاء الأزمة، حيث تبين حمل الوزير الأفريقي جواز سفر آخر برتغاليا يمكنه من خلاله دخول فرانكفورت دون pcr، وهو ما تم لحل الأزمة بختم جواز السفر البرتغالي ليتمكن الوزير من السفر. 


وتلتزم وزارة الطيران المدني، بجميع قطاعاتها وشركاتها التابعة بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، من خلال متابعة جميع الركاب سواء مسافرين أو قادمين من الخارج بالمطارات المصرية وعلى متن الشركة الوطنية مصر للطيران، حيث تشترط معظم بلدان العالم على المسافرين تحليل PCR سلبي حتى يتمكنوا من دخول الدولة المغادرين إليها، وهو ما تطبقه شركات الطيران التي تسير رحلات من القاهرة إلى دول الخارج، والعكس أيضا بالنسبة للقادمين من خارج البلاد إلى القاهرة. 
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