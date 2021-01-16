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برلمان

تضامن النواب تناقش مشروع قانون تكريم شهداء وضحايا العمليات الأمنية وأسرهم

السبت 16/يناير/2021 - 12:22 م
تضامن البرلمان
تضامن البرلمان
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فريدة محمد
بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويعد هذا أول مشروع قانون تناقشه اللجان النوعية لمجلس النواب منذ انعقاده الاسبوع الماضي واكتمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وأوضح النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، أن رئيس مجلس الوزراء طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولم ينته منها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

وقال القصبي "تحتم علينا الانعقاد اليوم لنظر إحدى القوانين التي كانت موجودة في المؤسسة التشريعية".

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