نجم منتخب اليد السابق: مقدونيا من أهم الفرق في أوروبا.. فيديو

قال الكابتن محمد إبراهيم، لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، إن مدرب كرة اليد الحالي قام بالتغير الكبير فى شكل المباراة، حيث أنه شارك فى مباراة البطولة لكرة اليد بـ 16 لاعب، كما انه غير فى التشكيلات، طرق الدفاع وحراسة المرمى، منوها إلى أنه يوجد تحضير أفضل لمنتخب مقدونيا بالرغم من براعتهم وطريقة دفاعهم.





وأضاف لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دي إم سي"، أنه لا يجب الحكم على أداء فرقة من خلال مباراة فقط، إضافة إلى أن كل مباراة تكون لها ظروفها وعناصرها الخاصة، كاشفا أن منتخب مقدونيا أدي أداء عظيم خلال تلك المباراة، مكملا أن لاعبى منتخب مقدونيا من أهم لاعبى أوروبا.





وأشار"إبراهيم"، إلى أن الفكر الأسبانى السائد فى العالم حاليا هو البدء بخطة 6/0، التى تعتبر خطة متحركة تعمل على ملئ الفراغات، وفى حالة التأخر فى عدد الأهداف، حينها يقوموا باللجوء إلى خطة 5/1، فيكون اللعب بتقدم لاعب إلى الأمام، محاولا إفساد هجمات الفريق المنافس، وذلك بسبب قربه الشديد من مرمى الخصم، فيستطيع أن يصل اللاعب أسرع إلى المرمى من وصوله بخطة 6/0.





وفى سياق أخر، أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة اليد اليوم الجمعة، أن الفحوص كشفت إصابة إميل ياكوبسن لاعب المنتخب بعدوى فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك قبل ساعات من بداية مشوار المنتخب حامل اللقب في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر.



