حتى منتصف 2020.. الأمم المتحدة: جائحة كورونا خفضت أعداد المهاجرين بنحو مليوني شخص

أظهر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أدت إلى انخفاض أعداد المهاجرين الدوليين بما يقدر مليوني مهاجر حتى منتصف عام 2020.





وأرجع التقرير - الذي أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- هذا الانخفاض إلى إغلاق الحدود وحظر السفر في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى انخفاض تقدر نسبته بـ 27% في معدل النمو المتوقع لأعداد المهاجرين.





وقالت كلير مينوزي، المعدة الرئيسية للتقرير الصادر عن شعبة السكان التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، في مؤتمر صحفي، إنه كان من المتوقع زيادة الهجرة الدولية بمقدار 7 إلى 8 ملايين نسمة ما بين منتصف عامي 2019 و2020، لكن إغلاق الحدود بين الدول وتطبيق قيود مشددة على السفر بدءًا من شهر مارس 2020 عندما اجتاح الفيروس العالم، أدى إلى توقف نمو أعداد المهاجرين لمدة أربعة أشهر، فضلا عن انخفاض في أعدادهم المتوقعة بمقدار مليونين.





وأضافت مينوزي أن ذلك يأتي بعد أن شهدت أعداد المهاجرين الدوليين نموا قويا على مدار العقدين الماضيين.