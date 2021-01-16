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رياضة

فيرجسون: أشكر الله أنني اعتزلت قبل مواجهة ليفربول الحالية

السبت 16/يناير/2021 - 12:41 م
فيرجسون وكلوب
فيرجسون وكلوب
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محمد السعيد
أشاد السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد، بقوة فريق ليفربول آخر عامين.
وقال أليكس فيرجسون في تصريحات أبرزها موقع " ليفربول إيكو": دائما ما أعتبر مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول هي مباراة الموسم، لأنهما أعظم فريقين في بريطانيا من حيث الإنجازات".

وأضاف:" أشكر الله إنني اعتزلت التدريب قبل مواجهة فريق ليفربول الحالي، فريق ليفريول يقدم أداء استثائيا خلال آخر عامين، لدي احترام كامل لهم".

ويستعد فريق ليفربول غدا، الأحد  لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أنفيليد، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها فريق مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
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