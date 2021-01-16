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أخبار العالم

مسئول سعودي يروي لـ صدى البلد تجربته مع لقاح كورونا.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 12:56 م
مسؤول سعودي يتلقي
مسؤول سعودي يتلقي لقاح كورونا
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مـيــــس رضـــا

بعد حث وزارة الصحة السعودية لمواطنيها على التسجيل، لأخذ لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، بادر عدد من المسئولين السعوديين لأخذ اللقاح ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة، وجاءت مبادرتهم بأخذ اللقاح كـ رسالة طمأنة للمواطنين بمأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.


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وفى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، قال الدكتور محمد شمس، المستشار السابق بوزارة الصناعة السعودية وأرامكو للنفط، إنه حصل على الجرعة الأولى والثانية للقاح كورونا من نوع فايزر، لافتًا إلى أن اللقاح آمن فلم يشعر بأي آثار صحية جانبية.

 

وأضاف المستشار السعودي، أنه بحصوله على الجرعة الثانية حصل على الجواز الصحي الذي يثبت حصوله على اللقاح.

 

وأشاد المستشار السعودي، بجهود الحكومة السعودية الرشيدة وجهود وزارة الصحة وتسخيرها كل الخدمات بكل تفانٍ والتي تهدف للحفاظ على الجميع، مشيرًا إلى أن الوزارة سخرت أعدادا كبيرة من الأطباء والطبيبات والمساعدين كلهم من ذوي الأعمار الشبابية، مشيدًا فى الوقت ذاته بمعاملتهم الراقية وحسن استقبالهم.

 

وكانت وزارة الصحة السعودية حثت "المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس"، مجددةً "تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات حكومة المملكة" ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

 

 

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