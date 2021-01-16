لمواجهة كورونا.. جامعة عين شمس: بدء اختبارات الدراسات العليا بعد إجازة نصف العام.. ورفع المقررات الدراسية عبر المنصات.. وإجراءات احترازية مشددة ضد الفيروس

بسبب تفشي كورونا:



علوم عين شمس تكشف عن موعد انعقاد اختبارت الدراسات العليا

نهاية فبراير بداية اختبارات الدراسات العليا بصيدلة عين شمس

امتحانات الدراسات الدراسات العليا بعد إجازة نصف السنة

بعد قرارات مجلس الوزراء ببدء امتحانات الفصل بالدراسي الأول بالجامعات والمدارس، بعد إجازة منتصف العام الدراسى، والانتهاء من التعليم عن بعد عبر المنصات التعليمية، استعدت كليات الجامعات لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول واتخاذ جميع التدابير الوقائية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية، ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





وفي هذه السطور يرصد موقع "صدى البلد" موعد بدء اختبارات الدراسات العليا وأشكال الاختبارات.





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قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء بدات أمس، الجمعة، إجازة منتصف العام الدراسي والانتهاء من الدراسة عبر التعليم عن بعد، على أن تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسة الأول بعد الانتهاء من الإجازة، لافتًا إلى أنه إلى الآن لم يتم تحديد الجداول النهائية للاختبارات.

وأوضح "رجاء"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن اختبارات الدراسات العليا بالكلية تبدأ من شهر سبتمبر وليست مع بداية الاختبارت بالكلية بعد الإجازة وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بعد الانتهاء من العام الدراسي للفرق الطلابية بالكلية.









وأضاف عميد كلية العلوم، أن اختبارات الدراسات العليا تتمثل في شكلين، الأول الاختيار من المتعدد والآخر الاختبارات المقالية، وذلك تبعًا لطبيعة المواد الدراسية.

من جهته، قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن اختبارات الدراسات العليا بالكلية تبدأ فى نهاية شهر فبراير، وذلك عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار عدوى فيروس كورنا المستجد.

وأوضح "أبو شنب"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن شكل الاختبارات يختلف حسب طبيعة المقررات الدراسية التي يدرسها الطلاب طوال العام الدراسي، لافتًا إلى أن الكلية رفعت جميع المقررات الدراسية الخاصة بهم عبر المنصات التعليمية.

وأضاف أن الكلية تقدم جميع الخدمات التى يحتاجها الطلاب لسير العملية الدراسية بشكل إيجابى، مؤكدًا أهمية التعقيم المستمر لقاعات الكلية بالمطهرات.





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وعلى هذا الصعيد، قال الدكتور محمد ضياء، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لبدء اختبارات منتصف العام الدراسي عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وذلك باتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.





وأوضح "ضياء"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اختبارات الدراسات العليا بالكلية تعقد على فصلين، الأول في نوفمبر والآخر في شهر سبتمبر وفقًا لخطة المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا خضوعها أيضًا لقرار مجلس الوزراء فيما يختص بالدراسة.

وأشار عميد الكلية إلى أن شكل اختبارات الدراسات العليا يختلف حسب طبيعة المادة المقررة على الطلاب، حيث من الممكن أن تكون اختيارا من متعدد أو اختبارات مقالية، لافتًا إلى رفع المقررات الدراسية الخاصة بهم عبر المنصات التعليمة للاستعداد للاختبارات.



