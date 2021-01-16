ميلاد ووفاة النجوم.. ويكيبديا يخطئ مع نجوى فؤاد.. قصة زواج ماجدة وإيهاب نافع

تحل اليوم أعياد ميلاد مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ياسمين عبدالعزيز ونجوى فؤاد ودينا عبدالله، وذكرى ميلاد كريمة مختار ووفاة ماجدة، وقد نشر صدى البلد عددا من التقارير عن ذكرى ميلاد ووفاة النجوم في مثل هذا اليوم.



ماجدة

يحل اليوم السبت ذكري وفاة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي ولدت في 6 مايو بمحافظة طنطا عام 1931، ورحلت عن عالمنا .





قبل سنوات، أشيع أن الفنانة ماجدة الصباحي يهودية الديانة، على الرغم من أنها تنحدر من أسرة ذات أصول مسلمة، ونفى مستشارها الإعلامي في ذلك الوقت هذه المعلومة، مؤكدا أنها سكنت في شقة كانت مؤجرة في السابق للمركز الثقافي التابع للسفارة الإسرائيلية، وبمجرد انتقالها للعيش في هذه الشقة انتشرت هذه الشائعة، وعزز من انتشار تلك الشائعة أنها درست في مدرسة يهودية، كما أنها كانت تدرس اللغة العبرية.





ولدت عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، أو ماجدة الصباحي، في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها يعمل موظفا في وزارة المواصلات.



