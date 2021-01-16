ميلاد ووفاة النجوم.. ويكيبديا يخطئ مع نجوى فؤاد.. قصة زواج ماجدة وإيهاب نافع

تحل اليوم أعياد ميلاد مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ياسمين عبدالعزيز ونجوى فؤاد ودينا عبدالله، وذكرى ميلاد كريمة مختار ووفاة ماجدة، وقد نشر صدى البلد عددا من التقارير عن ذكرى ميلاد ووفاة النجوم في مثل هذا اليوم.
ماجدة
يحل اليوم السبت ذكري وفاة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي ولدت في 6 مايو بمحافظة طنطا عام 1931، ورحلت عن عالمنا .
ماجدة
يحل اليوم السبت ذكري وفاة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي ولدت في 6 مايو بمحافظة طنطا عام 1931، ورحلت عن عالمنا .
قبل سنوات، أشيع أن الفنانة ماجدة الصباحي يهودية الديانة، على الرغم من أنها تنحدر من أسرة ذات أصول مسلمة، ونفى مستشارها الإعلامي في ذلك الوقت هذه المعلومة، مؤكدا أنها سكنت في شقة كانت مؤجرة في السابق للمركز الثقافي التابع للسفارة الإسرائيلية، وبمجرد انتقالها للعيش في هذه الشقة انتشرت هذه الشائعة، وعزز من انتشار تلك الشائعة أنها درست في مدرسة يهودية، كما أنها كانت تدرس اللغة العبرية.
ولدت عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، أو ماجدة الصباحي، في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها يعمل موظفا في وزارة المواصلات.
بدأت ماجدة الصباحي، مشوراها الفني وهي عمرها 15 سنة، بدون عِلم أهلها، وكان هذا هو سبب إطلاق اسم "ماجدة" عليها بدلًا من "عفاف" حتى لا يكتشف أهلهاـ، وكانت البداية الحقيقية لها عام 1949، من خلال فيلم «الناصح» للفنان إسماعيل يس، وأخرجه سيف الدين شوكت.
ابنتها تروي قصة زواجها من والدها
دينا عبدالله
ابنتها تروي قصة زواجها من والدها
عقب وفاتها العام الماضي، روت ابنتها الفنانة غادة نافع لأحد البرامج قصة زواج والدتها من الفنان إيهاب نافع.
وقالت غادة نافع، خلال الحلقة إن الراحلة ماجدة، تعرفت على الراحل إيهاب نافع، خلال ذهابها إلى المخابرات العامة للحصول على قصة تصلح لفيلم، منوهة بان والدها كان يعمل بالمخابرات.
وأشارت الى أن زواج والديها لم يستمر طويلا وكان مصيره الطلاق، مرددة: «بابا كان وسيم وشقي وماما كانت بتغير عليه بس متبينش وبعد الطلاق اتجوز 13 مرة».
وتابعت نافع أن والدتها كانت منظمة جدا وكانت تحتفظ بكل الصور والتحف والانتيكات الخاصة بها، لدرجة أن المكان الموجود بها الذكريات الخاصة بها كان ممنوع أن يدخله أحد.
وأضافت أن والدتها لم تتزوج إلا مرة واحدة فقط من أبيها ايهاب نافع، وكانت حريصة على أن تكون علاقتها قوية وجيدة بوالدها رغم الانفصال بينهم.
وقد تسلمت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة الصباحي مؤخرا جائزة النيل من المستشار هشام عزمي الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة تكريما لوالدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي عن دورها في المجال الفني ، حيث كان من المقرر أن تتسلم الراحلة بنفسها، إلا أن وفاتها أعاقت هذا الأمر.
جائزة النيل هى أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وقيمة كل جائزة من الجوائز أربعمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية، وقد منحت لأول مرة عام 1999.
دينا عبدالله
حتفل اليوم السبت 16 يناير، الفنانة والإعلامية دينا عبد الله، بعيد ميلادها الـ 56 والتى ولدت بالقاهرة في مثل هذا اليوم عام 1965م، واسمها كاملًا "دينا أنور أحمد عبدالله"، وشقيقتها هي الإعلامية إيناس عبدالله.
واشتهرت دينا عبد الله بمشاركتها في فيلم "الحفيد" ودخلت مجال الفن وهي في الثالثة من عمرها من خلال فيلم "السلم الخلفي"، وفي كواليس تصوير هذا الفيلم صورت مشهد السقوط من الدور الـ13.
وكشفت الفنانة دينا عبد الله، كواليس فيلم "السلم الخلفي" من خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.
وقالت دينا عبد الله: "أثناء تصوير فيلم السلم الخلفي وأنا في الثالثة من عمري استعان مخرج الفيلم بعروسة "ديكور" في نفس طولي وارتدائها نفس ملابسي لتصوير مشهد السقوط من الدور الـ 13 ولكن في الحقيقة أنا سقطت فعلا ولكن من مسافة نص متر تقريبا، وأنا أتذكر كانت والدتي خائفة للغاية من ذلك المشهد".
كريمة مختار
كريمة مختار
يوافق اليوم 16 يناير ذكرى ميلاد الفنانة الكبير كريمة مختار، الذي تعد من بين أشهر الممثلات تقديما لدور الأم على الشاشة، قبل أن ترحل عن عالمنا عام 2017.
وكشفت الراحلة، خلال أحد حواراتها، أن أحب عمل لها خلال مشوارها الفنى هو فيلم "الحفيد"، موكدة أنها تعتز به للغاية، وتعتبره من أفضل وأحب أعمالها لأنه يرصد فترة مهمة فى حياة مصر الاجتماعية.
وكانت الراحلة ليست المرشحة الأولى للعمل، فقد سبقها الفنانة إحسان القلعاوى، التى اعتذرت بعد قراءة السيناريو، لتحل كريمة مختار بدلًا منها، وحدث خلاف بينها وبين المنتج أثناء التصوير بسبب اختلاف فى وجهات النظر، إلا أن المشاركين فى العمل تدخلوا لحل الأزمة.
وقد كشف الاعلامي والمذيع معتز الدمرداش أن شخصية والدته الفنانة الراحلة كريمه مختار في المنزل مؤكدا انه تلقي هذا السؤال عدة مرات من المعجبين منذ ظهور مسلسل حمادة عزو .
وأضاف: امي كانت لا تعرف "الحال المايل" وهي حنينة وطيبه في كل شئ لكن أمام المبادئ والقيم تظهر بشكل مختلف تماما.
وأشار إلى كريمه مختار كانت اجتماعية جدا وتعشق تجمع العائلة وليس لها حفلات الوسط الفني، قائلا: امي كانت صارمه للغاية خصوصا في تربيتي انا واخي وقت اللزوم فقط.
تحتفل اليوم السبت 16 يناير، الفنانة نجوى فؤاد، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.
وأخطأ موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا» في عيد ميلاد الفنانة نجوى فؤاد، التي اختصت «صدى البلد» بالرد على شائعة إصابتها بـ كورونا، وتصحيح تاريخ ميلادها.
وقالت نجوى فؤاد فى تسجيل صوتى لـ "صدى البلد": أنا بخير وكل ما يتردد بشأن إصابتى بفيروس كورونا غير صحيح.
وأضافت نجوى: "أنا بخير وبصحة جيدة وسأحتفل بعيد ميلادى يوم 16 يناير الحالى وليس كما نشر أنه يوم 6 يناير.
وأشارت نجوى ، إلى أنها تشارك حاليا فى عمل درامى جديد من المقرر أن يرى النور فى رمضان المقبل وتتمنى أن يعم السلام والصحة على الأمة العربية ككل وأن يبعد عنا الفيروس اللعين.
تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم، السبت 16 يناير، بعيد ميلادها الـ41، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، والتي بدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».
ياسمين عبد العزيز، ارتبط اسمها خلال الفترة الأخيرة بشقيقها «وائل» الذي عارض زواجها من الفنان أحمد العوضي، وحدثت الأزمة بينهما، وذلك بعدما قام «شقيق ياسمين» بإفشاء علاقة شقيقته مع العوضي عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا فى هجوم كثير من النجوم عليه، فضلا عن الدخول فى التراشق بالألفاظ مع الفنان أحمد العوضى.
ولكن الفنان أحمد العوضى قرر أن يخمد النار التى تلتهم كل أخضر ويابس، معلقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وساخرا من الشائعة: "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا".
وأسدل الستار أخيرا على الجدل المثار حول علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى باعتراف كل منهما بحبه للآخر بعد وصلة من التراشق بين أحمد العوضى وشقيق ياسمين عبد العزيز، وهى العلاقة التى شغلت محبيهما من الجمهور وداخل الوسط الفنى، خاصة أن ياسمين عبد العزيز كانت تمر بفترة عصيبة بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة وخلافها الحاد مع الفنانة ريهام حجاج الذى تزوجت منه.
واختتمت الأزمة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها في ديسمبر 2020، بقيام الشقيق بنشر صورة له معها، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووجه لـ «ياسمين» رسالة بعد الشائعات التي ترددت حول انفصالها عن زوجها أحمد العوضي.
وكتب وائل عبد العزيز، في تعليقه على صورته مع شقيقته: «ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مَش عايز حاجة من الدنيا غير اني اشوفك ناجحة ومرتاحة في اختياراتك بالشكل اللي يليق بيكي».