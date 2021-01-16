سكان منطقة عرب المعمل بالسويس يشكون من انتشار القمامة

أرسل القاري أحمد حسام شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة بمنطقة عرب المعمل بالسويس.





وقال حسام في شكواه نعاني نحن سكان منطقة عرب المعمل بالسويس من انتشار القمامة في كل مكان وذلك بسب إقامة نباشين القمامة بالمنطقة.





وأشار أحمد حسام أن انتشار القمامة تسبب في انتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة مما يمكن أن تصيب المقيمين بالمنطقة بالاوبئة وتساعد على انتشار فيروس كورونا.





وأوضح أن تم تقديم عدة شكاوى للمسؤولين بالمنطقة ولكن دون جدوى من ذلك.





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