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بين الناس

سكان منطقة عرب المعمل بالسويس يشكون من انتشار القمامة

السبت 16/يناير/2021 - 04:06 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القاري أحمد حسام  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة بمنطقة عرب المعمل بالسويس.

وقال حسام في شكواه نعاني نحن سكان منطقة عرب المعمل بالسويس من انتشار القمامة في كل مكان وذلك بسب إقامة نباشين القمامة بالمنطقة.

وأشار أحمد حسام أن انتشار القمامة تسبب في انتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة مما يمكن أن تصيب المقيمين بالمنطقة بالاوبئة وتساعد على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن تم تقديم عدة شكاوى للمسؤولين بالمنطقة ولكن دون جدوى من ذلك. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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