غلق 2578 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بغلق (٥٠٨) محلات، (١٠٦) أسواق ، ( ١٦١) مطعما، (٢٨٥) مقهى، (٢٧٨) ورشة و(٥٠٨) منشآت أخرى بإجمالي عدد (١٨٤٦) منشأة مخالفة لقرارات الغلق الجديدة.









كما تم غلق وتشميع (٧٣٢) مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق منع التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة.





ويهيب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أصحاب المحلات والمقاهي والورش تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، كما يهيب بأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أى تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.





من ناحية أخرى أعطى وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة في توجيهاته إلى الدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات العامة بالتنسيق الكامل مع الدكتورة هيام أبو حمر مديرة الطب العلاجي لتشكيل لجان للإشراف على عمليات توريد تانكات الأكسجين بالمستشفيات وحصر الكميات المستحقه حفاظا علي حياه مرضي العنايات الفائقه والمتوسطه وأقسام العزل من مصابي فيروس كورونا اللعين.





كما شدد وكيل وزاره الصحة في توجيهاتة اإلى مديري الإدارات الصحية ومديرى مستشفيات العامة بالضرورة حصر أعداد المصابين وكميات الأكسجين الموردة داخل التانكات الرئيسية حفاظا علي الصالح العام خلال فترة أزمة جائحة كورونا.





كما وجه وكيل الصحة بالغربية باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية، على المستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة تنكات الأكسجين وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدى 24 ساعة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





كما قامت اللجنة المشكلة بقيادة الدكتوره هيام ابو حمر بالمرور على مستشفى سمنود المركزي لمتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وسلامة تنك الأكسجين.





ووجة بإعداد تقارير يومية، للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، للتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن مؤكدا علي ضرورة التعامل بحزم، مع أى متقاعس، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.





وأشارت إلى تتقديم كل أوجه الدعم للأطقم الطبية، الذين ضحوا بأرواحهم باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.





كما اجتمع الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بمسئولي اللجنة الفنية وجهات الاتصال بمستشفى السنطة المركزي للوقوف على الوضع الراهن والتشدد على ضرورة الاهتمام بالمرضى وترشيد الأكسجين والمتابعة الجيدة له والالتزام بالمسارات الآمنة ومكافحة العدوى وإعداد تقارير على مدار الـ (24) ساعة، على الوضع الحالى وحصر أرصدة الأدوية والمستلزمات الوقائية.





