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منوعات

خذها إذا كنت تشعر بالبرد.. سر ظهور مبادرة دفء في مصر بعد انتشارها في العراق.. صور

السبت 16/يناير/2021 - 01:04 م
جاكيت مجاني في شارع
جاكيت مجاني في شارع عباس العقاد
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أماني إبراهيم
جاكيت أنيق معلق داخل كيس بلاستيكي وموجود بالشارع، تم تداول هذه الصورة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها في مصر، تحديدا في شارع عباس العقاد بحي مدينة نصر، ليثير التساؤلات عن إمكانية تنفيذها في مصر ومن هو صاحب الفكرة.


يحمل الجاكيت ورقة بيضاء، كُتب عليها "احصل على الجاكيت إذا كنت تحتاجه - #مبادرة_دفء"، ليعيد إلى الأذهان المبادرة نفسها التي تحمل نفس الاسم، ويتم تنفيذها في العراق، فما السبب في تنفيذها في مصر؟
 

تواصل «صدى البلد» مع صاحب الفكرة ويدعى علي حاكم، ٢٤ سنة، من العراق وناشط في مجال العمل الاجتماعي، ويقول إن الهدف من المبادرة تمكين الجميع من التطوع تحت هدف وسقف واحد ومعرفة أهمية التطوع والمبادرة بأبسط الإمكانيات المتاحة.


وأطلق علي الحاكم ومجموعة من الشباب فكرة بعنوان "تين اس مبادرون" لتشجيع الشباب على التطوع في الوطن العربي، وليس في العراق فقط، واستمرت الفكرة على مدار 5 سنوات مع تنفيذ فعلي لها في ديسمبر الماضي.


أما عن الصورة المتداولة للجاكيت المعلق بأحد شوارع مصر، فأوضح الشاب العراقي أن أحد المبادرين في مشروع "تين اس مبادرون"، وهي فتاة مصرية تدعى منار قامت بتنفيذ مبادرة "دفء في القاهرة" بشارع عباس العقاد.


ويتابع: "نحن نؤمن أنه عندما يقوم أشخاص من دول مختلفة بتنفيذ مبادرة تطوعية واحدة -مهما كانت بسيطة - فاعلم أن أرواحهم التقت بالأهداف، وهذا حصل فعليًا من خلال مبادرات مشروع #تين_اس_مبادرون"، ويشترك في المشروع العديد من الشباب العربي من مختلف الدول، حيث وصل عدد المبادرين خلال أول أسبوعين إلى 180 مبادرا من 17 دولة عربية من بينها مصر، نفذوا أكثر من 200 مبادرة فردية وجماعية".
خذها إذا كنت تشعر بالبرد.. سر ظهور مبادرة دفء في مصر بعد انتشارها في العراق.. صور
مبادرة دفء في العراق مبادرة دفء في العراق
مبادرة دفء في العراق مبادرة دفء في العراق
مبادرة دفء في العراق مبادرة دفء في العراق
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