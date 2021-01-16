عقب زلزال أمس.. هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

وقعت هزة أرضية جديدة في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، اليوم السبت، وذلك مع استمرار عمليات البحث عن محاصرين تحت الأنقاض، عقب الزلزال الذي وقع أمس، الجمعة، في الجزيرة وأسفر عن مقتل 45 على الأقل.











وذكرت الوكالة الإندونيسية للحد من الكوارث أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا أو إصابات في الهزة الجديدة التي تعرضت لها إندونيسيا.











فيما قالت الوكالة إن أكثر من 820 شخصا أصيبوا وأجلي نحو 15 ألفا من منازلهم. وذكر شهود عيان أن البعض فروا إلى الجبال في حين توجه آخرون إلى مراكز الإجلاء المكتظة.









وتعرضت الجزيرة لزلزال قوي، وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن العديد أصبحوا محاصرين تحت الأنقاض.











وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادئ وتتعرض لهزات أرضية من حين لآخر.



