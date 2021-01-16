إحلال برامج جديدة وتعاون دولي.. جامعة القاهرة تطبق خطتها للتحول الرقمي: أصبحنا ننافس الجامعات العالمية

عميد هندسة القاهرة: نقتصر على البرامج الموجودة هذا العام.. وتأجيل خطط التعاون بسبب كورونا



آداب القاهرة: برنامج جديد لطلاب الساعات المعتمدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني









في ظل تطورها الدائم لمواكبة الجامعات العالمية ، وتنفيذًا لخطتها في التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث، تقوم جامعة القاهرة بإحلال وتطوير برامج دراسية جديدة بمختلف كلياتها، وتدريسها للطلاب على أيدي خبراء ومتخصصين في هذه المجالات، لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في السوق المحلية والدولية، على جميع الأصعدة والمستويات.









ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير العديد من البرامج الحديثة بمختلف كليات الجامعة، وخطتها في التحول الرقمي لمجابهة الجامعات العالمية.









وقال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه لم يتم إدخال برامج أو مقررات دراسية جديدة هذا العام.









وأضاف أن الكلية مقتصرة على برامجها الموجودة منذ بدء العام الدراسي، حيث تتنوع هذه المقررات في مجالات مختلفة تشمل جميع التخصصات.









وأوضح "عبد الفتاح"،في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه تم تأجيل جميع مجالات التعاون مع العديد من الجهات والجامعات الأخرى، في هذه الفترة بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها.









وأشار إلى أنه سيتم مناقشة العديد من سبل التعاون في برامج وتخصصات جديدة مع العديد من الجهات الأخرى، ولكن بعد تحسن الظروف الصحية.









وأكد أن الكلية قامت بعمل جدول مبدئي لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ولكنه ليس الجدول النهائي، حيث يتم اعتماد الجدول النهائي وفقًا لخطة مجلس الجامعة والظروف التي نشهدها خلال الفترة المقبلة.









وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أوضح أنه يتم رفع باقي المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية، ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها للطلاب، وتدريبهم على أشكال الامتحانات استعدادا لها.









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من جانبه، قال الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه تمت الموافقة على اعتماد برنامج جديد لطلاب مرحلة الليسانس بالكلية.









وأوضح الدكتور شريف كامل، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن هذا البرنامج هو ترجمة تخصصية باللغة العبرية، حيث يعمل بنظام الساعات المعتمدة.









وأضاف "كامل" أنه سيتم طرحه والبدء في تدريسه مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد الموافقة عليه من جانب اللجان المتخصصة بالجامعة.









وأشار إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من باقي المقررات والبرامج الدراسية للطلاب، ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها، تمهيدًا للطلاب على إجراء الامتحانات، وذلك وفقًا للمواعيد المقررة بعد انتهاء إجازة نصف العام.









ولفت إلى أنه يوجد تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية، حيث يقوم أستاذ المادة بشرح الأجزاء التي يحتاج الطالب إلى فهمهما مرة أخرى، فهناك تواصل دائم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.









وكان الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أوضح خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن جامعة القاهرة أصبحت منافسًا قويًا للجامعات العالمية، بما تملكه من كوادر وخبرات في جميع المجالات والتخصصات، كما أن الجامعة تسعى خلال الفترة القادمة للانتهاء من التجهيزات الخاصة بكلية النانو تكنولوجي لبدء الدراسة بها، حيث تعد أول كلية لعلوم النانو تكنولوجي بالشرق الأوسط.









وأكد أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم خدمات للطلاب، سواء من خلال إحلال برامج جديدة أو كوادر بشرية لتدريس هذه البرامج، وذلك لتطبيق خطتها في التحول الرقمي لجامعة ذكية من الجيل الثالث.