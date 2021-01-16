لتنمية الثروة الحيوانية.. بيطري البحيرة يقدم العلاج لمليون و376 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ،تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة بالإضافة الى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشيه للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة. آمنةالمجانية





في نفس السياق استعرض الدكتور حسنى عباسي مدير مديرية الطب البيطر ي بالبحيرة، جهود المديرية خلال الفترة من بداية يناير 2020 وحتى نهاية ديسمبر الماضي على النحو التالي:-





- تقديم العلاج لنحو 1376154 حيوان ورأس ماشية





- عمل 9 قوافل بيطرية مجانية تم خلالها علاج 2350 حيوان بالمجان وذلك للقرى المحرومة والأكثر احتياجا ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.





- اختبار 83095 حيوان ضد مرضي السل والبروسيلا.





وكانت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور حسنى عباسي قد قامت الشهر الماضى بتحصين ٥٢٠ رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية، ١٠٠٠ رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية المستوردة، ٢٢٣٠ رأس ماشية بلقاح الوادي المتصدع، ١٨٠٩ راس ماشية بلقاح النيموباك، ٥٤ راس ماشية بلقاح جدري الأبقار، ٦٠ راس غنم بلقاح جدري الأغنام، ١٨٠٠ طائر بلقاح انفلونزا الطيور) من خلال إدارة الوقاية بالمديرية.





كما تم استخراج ١٩٠ تصريح نقل الطيور الحية و عمل عدد ٧ معاينات فنيه لمشروع ثروة حيوانية و عدد واحد معاينة لمشروع نشاط داجني بالإضافة إلى سحب عينات ما قبل البيع المزارع الدواجن بعدد ١٧٠٠٠ طائر و المرور على ٤ مزارع دواجن.





كما قامت إدارة التلقيح الصناعي بإجراء تلقيح صناعي لعدد ٧٦١ ابقار وجاموس، بالإضافة إلى التأمين علي ٥١٩ رأس ماشية ٤٣٤ رأس أبقار ٥٩ رأس جاموس ٢٦ رأس أغنام، من خلال إدارة الخدمات بالمديرية.





ويذكر أن نظمت الإدارات الوقائية بالمديرية والوحدات الصحية التابعة لمديرية الطب البيطري بالبحيرة، حملات مكثفة لتحصين المواشي ضد أمراض الحمي القلاعية، مرض حمي الوادي المتصدع، مرض جدري الماشية، مرض جدري الأغنام.





وأوضح الدكتور حسني العباسي، مدير الطب البيطري بالبحيرة، أن القوافل العلاجية قامت خلال شهر أغسطس الماضي بتحصين ما يقرب من 100 الف من رؤوس الماشية يتضمن ٤١٣٦ رأس ماشية ضد مرضي الحمي القلاعية و ٤٨٢٠ رأس ماشية ضد مرض حمي الوادي المتصدع، و٨٧٥٧١ من الأبقار ضد مرض جدري الماشية، و٣٣٣٠ من الاغنام ضد مرض جدري الأغنام، لافتًا إلى أن هذه الحملات مستمرة بنطاق مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.





أكد مدير الطب البيطري، على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية و تكثيف حملات التوعية والإرشادية والبيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة فى الأمراض والأوبئة.





وأشار "العباسي"، إلى أن المديرية تعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.



