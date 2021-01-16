صبورة السيد: نجاح مصر في افتتاح بطولة العالم لليد صفعة على وجه المنظمات المشبوهة

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو النواب، رسائل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح بطولة العالم لليد، مُشيرة إلى أن هذه الرسائل موجهها لدول الشر وأعداء الوطن، الذين يحرصون على إسقاط الدولة المصرية، ولكن بفضل جهود سيادة الرئيس ويقظة الشعب المصري لم تنجح الدول الخارجية في تنفيذ مخططاتها، كما أن نجاح الدولة في افتتاح بطوله العالم لليد صفعة على وجه المنظمات المشبوهة.





وأكدت صبورة السيد"، خلال البيان الصادر له، أن الدولة تحرص دائمًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية القوية ضد فيروس كورونا، وأكبر دليل على ذلك نجاحها في انطلاق بطولة العالم لليد، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه الإجراءات بصرامة هو الحفاظ على سلامة الجميع وخروج البطولة بالشكل اللائق والصورة المطلوبة، خاصة وأنه أكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليًا.





وأشارت عضو النواب، إلى أن استضافة مصر لبطولة كرة اليد سيكون لها مردود ايجابي على السياحة المصرية، فضلًا عن زيادة دخول العملة الأجنبية لمصر، لافتة إلى أن تلك الأحداث الهامة تكون محط أنظار، مما يعكس عن مصر أنها آمنة في ظل أزمة كورونا.





وطالبت، وزير السياحة وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، باستغلال الحدث وترويجه عالميًا وذلك من خلال اصطحاب الفرق لجولات سياحية مما يجعلهم سفراء لمصر في الخارج بعد ذلك.