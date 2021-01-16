طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية ومعاناة المُزارعين

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجها إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن نقص حصص الأسمدة وعجزها بالجمعيات الزراعية على مستوى محافظة أسيوط خاصًة وبكل المحافظات بشكل عام.





وقالت "السعيد" في طلبها، اليوم السبت، إن المواطنين من المُزارعين يعانون من أزمة عجز الأسمدة بالجمعيات الزراعية مما يهددهم محاصليهم بالهلاك والبوار ونقص الإنتاج، مُناشدة وزارة الزراعة الاهتمام بالجمعيات الزراعية للفلاحين حتى يمكنهم الحصول على الأسمدة والمبيدات الزراعية.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلي نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية يُشكل عبئا كبيرا على المواطنين وذلك لإجبارهم على شرائها من الخارج بأسعار باهظة الثمن واستغلالهم من قِبل جشع تُجار السوق السوداء ورفع الأسعار إلى الضعف، موضحة أن كثير من المزارعين لا يعرفون سوى هذه المهنة ولديهم أُسر وأبناء بحاجة إلى مصاريف واحتياجات يومية.





جدير بالذكر، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت في وقت سابق، عن بدء صرف الأسمدة الشتوية للمزارعين بداية من أكتوبر الماضي، حيث تم تسليم 2 شيكارة لـ4 محاصيل شتوية منها: «الخضر، والفاكهة، وبنجر السكر، وقصب السكر»، بمحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه لن يتم صرف الأسمدة للمزارعين إلا بعد المعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا.