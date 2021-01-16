طاقة القدر.. التنمية المحلية توضح فوائد برنامج "مشروعك".. التفاصيل

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه اليوم تبدأ دورات تدريبية بالمراكز الصناعية في 10 محافظات، وهي مراكز التدريب الحرفي للشباب، لافتا الي انه تم توفير خامات بتكلفة تقدر بحوالي 540 الف جنيه، ومراكز التدريب تخلف في كل المجالات بمدربين متخصصين سواء في النجارة او الجلود او الملابس وغيرها من الحرف.





وتابع المتحث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن هذا التدريب يتم بالتنسيق مع المحافظات المعنية بالتدريب كمرحلة اولى، وذلك من خلال رصد احتياجاتهم التدريبية ورصد اعداد الشباب المتقدمين للتدريب، ويخضعوا للتدريب في الفترة المحددة لكل حرفة.





واوضح ان الية التقدم لتلك التدريبات يكون من خلال اعلان الوزارة والذي تم من يوم 22 ديمسبر الماضي، وبعد ذلك يتم التقدم من قبل الشباب على البوابة الخاصة لكل محافظة، وملأ الاستمارة الخاصة بالمجال الذي يرغب فيه الشاب التدريب، وبعد ذلك يتم اعلامهم بموعد بداية التدريب وعدد الساعات وهكذا، وتستمر مدة التدريب لـ 3 أشهر.





واضاف أن بعد الانتهاء من التدريب يتم مساعدة الشباب وتوجيهم لجهات مختلفة تابعة لوزارة التنمية المحلية لتمويل مشروعاتهم الخاصة، منوها انه هناك 260 مقر على مستوى المحافظات المختلفة لتمويل المشروعات، الي جانب صندوق التنمية المحلية الذي يعطي قروض لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومقره الوحدات المحلية في القرى والمراكز.





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