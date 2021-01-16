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طاقة القدر.. التنمية المحلية توضح فوائد برنامج "مشروعك".. التفاصيل

السبت 16/يناير/2021 - 02:15 م
خالد قاسم، المتحدث
خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه اليوم تبدأ دورات تدريبية بالمراكز الصناعية في 10 محافظات، وهي مراكز التدريب الحرفي للشباب، لافتا الي انه تم توفير خامات بتكلفة تقدر بحوالي 540 الف جنيه، ومراكز التدريب تخلف في كل المجالات بمدربين متخصصين سواء في النجارة او الجلود او الملابس وغيرها من الحرف.

وتابع المتحث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن هذا التدريب يتم بالتنسيق مع المحافظات المعنية بالتدريب كمرحلة اولى، وذلك من خلال رصد احتياجاتهم التدريبية ورصد اعداد الشباب المتقدمين للتدريب، ويخضعوا للتدريب في الفترة المحددة لكل حرفة.

واوضح ان الية التقدم لتلك التدريبات يكون من خلال اعلان الوزارة والذي تم من يوم 22 ديمسبر الماضي، وبعد ذلك يتم التقدم من قبل الشباب على البوابة الخاصة لكل محافظة، وملأ الاستمارة الخاصة بالمجال الذي يرغب فيه الشاب التدريب، وبعد ذلك يتم اعلامهم بموعد بداية التدريب وعدد الساعات وهكذا، وتستمر مدة التدريب لـ 3 أشهر.

واضاف أن بعد الانتهاء من التدريب يتم مساعدة الشباب وتوجيهم لجهات مختلفة تابعة لوزارة التنمية المحلية لتمويل مشروعاتهم الخاصة، منوها انه هناك 260 مقر على مستوى المحافظات المختلفة لتمويل المشروعات، الي جانب صندوق التنمية المحلية الذي يعطي قروض لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومقره الوحدات المحلية في القرى والمراكز.

واشار الي ان مميزات وفوائد برنامج "مشروعك"، انه يتم الحصول على، قروض تجارية بسيطة الفائدة بداية من عشرة آلاف جنية وحتى خمسه مليون جنية بأقل فائدة علي القرض، كما سيمنح طالب القرض ترخيص مجاني مؤقت للمنشأة لمدة من 3 الى 5 سنوات، هذا وسيتم صرف القرض في اسرع وقت،  وعلي من يرغب في القرض التوجه إلى المقر الخاص بصندوق التنمية المحلية لانهاء الإجراءات والحصول على رخصة مشروعك لتقديمها للبنك وصرف القرض .

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