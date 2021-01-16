علماء صينيون يصدمون العالم بتوقعات وفيات كورونا خلال الفترة المقبلة

نشر فريق من العلماء الصينيين تقريرا عن أسوأ سيناريوهات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم خلال الفترة المقبلة.





وقال الفريق العلمي إنه يتوقع وصول إصابات كورونا في العالم خلال الشهرين المقبلين، إلى 170 مليون إصابة.





ورجح العلماء أن خُمس الإصابات في العالم سيكون من نصيب الولايات المتحدة، وأضاف: "بحلول أوائل مارس، قد يرتفع عدد الوفيات الناجمة من كوفيد-19 إلى خمسة ملايين".





وذكر رئيس المجموعة البروفيسور شو جيانجو، أن تحقيق السيناريو الأكثر تفاؤلا، سيكون عبر التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامة.





ووفق لتقرير العلماء، فإنه في حالة تنفيذ الجزء المتفاءل، سيحصد كورونا أرواح نحو 300 ألف شخص آخرين حول العالم بحلول بداية مارس المقبل.



