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حوادث

إحالة نجار متهم بالتحرش جنسيا بطفلة في الشرقية للجنايات

السبت 16/يناير/2021 - 01:44 م
التحرش بطفلة
التحرش بطفلة
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محمد الطحاوي

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة نجار متهم بالتحرش جنسيا بطفلة عمرها 11 سنة الي محكمة الجنايات عقب ورود بلاغا من والدتها تتهمه فيها بالتحرش جنسيا بنجلتها.

 

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من ربة منزل تتهم جارها" أ" 50 سنة نجار، مقيم بندر بلبيس، باستدراج نجلتها " ر" 11 سنة والتحرش بها جنسيا.

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث ، وتبين من التحريات أن الطفلة توجهت لمنزل المشكو فى حقه لشراء مخلل، واستغل عدم تواجد زوجته بالمنزل واستدرج الطفلة وتحرش بها، وعند وصول زوجته ترك الطفلة بعدما هددها بإيذائها فى حال إفصاحها عما حدث لأسرتها.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس من ضبط المتهم ، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطب الشرعى مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانوينة.

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