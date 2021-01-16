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تعليم

لمواجهة كورونا.. امتحانات الدراسات العليا بعد إجازة نصف السنة بـ هندسة عين شمس

السبت 16/يناير/2021 - 02:00 م
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
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باسنتي ناجي

قال الدكتور " محمد ضياء " عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، أن الكلية تستعد لبدء إختبارات منتصف العام الدراسي عقب الأنتهاء من أجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرار مجلس الوزراء وذلك بإتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد إنتشار عدوى فيروس كورونا.

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وأوضح " ضياء " خلال تصريحاتة لـ موقع " صدى البلد " أن إختبارات الدراسات العليا بالكلية تعقد علي فصلين  الأول في نوفمبر والأخر في شهر سبتمبر وفقًا لخطة المجلس الأعلي للجامعات  ، مؤكدًا علي خضوعها أيضًا لقرار مجلس الوزراء فيما يختص بالدراسة.

وأشار عميد الكلية الى أن شكل إختبارات الدراسات العليا  يختلف حسب طبيعة المادة المقرره علي الطلاب حيث من الممكن أن تكون أختيار من متعدد أو أختبارات مقالية ، لافتًا الى رفع المقررات الدراسية الخاصة بهم عبر المنصات التعليمة للإستعداد للإختبارات.


والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور "ضياء خليل" عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، فى تصريحات سابقة له  إن الكلية قد رفعت كل المقررات الدراسية بالمنصات التعليمة بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل اختبارات منتصف العام الدراسي والاعتماد على التعليم عن بعد.

 

وأوضح "خليل" خلال تصريحاته لموقع صدى البلد أن الكلية قد انتهت من أداء الاختبارات العملية والميدترم نهاية شهر ديسمبر الماضي، مشيرًا الى لا نية لإعادة أى اختبارات قد تم أداؤها  إلا للأعذار الطبية فقط وفق الشروط.

 

وأشار عميد الكلية الى عمل الدراسة للدراسات العليا عبر المنصات الإلكترونية أيضا والأنشطة الطلابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

واستطرد، أن الكلية وفرت المقررات الدراسية في عدة أشكال التي تتمثل في "البدى إيف" و"الفيديوهات" و "الملفات" بجودة عالية للتسهيل على الطلاب.

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